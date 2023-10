Fraude à la cryptomonnaie : un retraité devra attendre avant de récupérer son argent

Un Saskatchewanais à la retraite s’est fait arnaquer et a perdu de l’argent et des cryptomonnaies. Sa banque a pu récupérer 240 000 $ de son l’argent perdu, mais selon une décision de la Cour estime que ce dernier ne peut pas accéder à l’argent récupéré pour l’instant.

L’homme de 66 ans,originaire de la région de Swift Current.

Selon des documents de la Cour, ce dernier avait donné l'autorisation à l'entreprise de cryptomonnaie HoneyBadger Enterprises de faire un prélèvement d'argent sur son compte bancaire.

Quelque temps plus tard, le compte de courriel de l'homme avait été piraté et l'arnaqueur a utilisé ce moyen d'accès pour demander à HoneyBadger Enterprises d'acheter plus de cryptomonnaies en faisant des prélèvements dans le compte bancaire du retraité.

Publicité

Après avoir été informée de ces prélèvements, la banque du retraité a pu retracer 240 000 dollars de la somme dérobée à partir des comptes de HoneyBadger Enterprises.

L’entreprise canadienne a cependant demandé à la Cour que cette somme soit retenue.

Dans une récente décision de la juge Charlene Richmond datée du 19 septembre, elle indique que bien qu’elle soit sensible à la situation du retraité de 66 ans, elle est néanmoins convaincue que HoneyBadger Enterprises devrait bénéficier de l'ordonnance de conservation demandée .

L'entreprise de cryptomonnaie est convaincue qu'elle a droit d'accéder à cet argent, car elle a suivi des instructions provenant du détenteur de compte client.

Malheureusement, il est peu probable que la cryptomonnaie soit récupérée. Il faudra déterminer celui qui endossera les pertes liées à ce vol.

Ce type de fraude est assez commun, d'après Alfred Lehard, professeur spécialisé en technologie financière à l’Université de Calgary.

C'est comme si quelqu’un obtenait vos informations bancaires, et faisait un transfert d’argent à l’étranger , a-t-il expliqué. L’argent serait perdu .

C’est un cas classique de fraude.

L’ordonnance de conservation sera maintenue jusqu'à un nouvel ordre.

À l’heure actuelle, la cryptomonnaie est décentralisée, c’est-à-dire qu'il n’y a pas de réglementations établies par une banque centrale. De même, le contrôle des entrées d’argent n’est pas supervisé.

Avec les informations de Nicholas frew