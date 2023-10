Des problèmes de triage bloqueraient un service de navette de santé mentale à l’Î.-P.-É.

Un manque de coordination entre les services d’urgence entraînerait des problèmes dans le déploiement des navettes de santé mentale, à l’Île-du-Prince-Édouard, selon des représentants de Island EMS, l'entreprise qui gère ce service, et des députés provinciaux.

Mercredi, la chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard, Karla Bernard, a réagi avec indignation lorsque des représentants de Island EMS ont déclaré que plusieurs appels liés à des cas de santé mentale seraient encore redirigés aux services policiers. La province dispose pourtant d’un service de navettes spécialisé dans ce type de soins depuis 2021.

C'est là le problème. Comment pouvons-nous nous fier à ce service, le seul de ce type offert aux personnes qui ont des crises de santé mentale?

La députée verte Karla Bernard est optimiste de voir des améliorations apportées au service à la suite des discussions de cette semaine. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Ce service est disponible à l'île de 10 h à 22 h tous les jours.

Je peux penser à des exemples où une unité de santé mentale aurait dû être dépêchée et ne l'a pas été, et des personnes en sont mortes, a-t-elle lancé lors d’une réunion du comité permanent de la santé et du bien-être, mercredi.

En janvier dernier, un homme se serait suicidé à Charlottetown, malgré les appels répétés des membres de sa famille à la police.

Ce cas n'a pas été transféré à une navette de santé mentale.

Matthew Spidel, directeur régional de Island EMS, a réitéré que son équipe spécialisée en santé mentale est prête à collaborer avec les policiers. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Le directeur d'Island EMS, Matthew Spidel, a souligné que son équipe, responsable de ce service, tente de corriger le problème.

Nous avons un nouveau bureau pour ce service à Charlottetown, et nous avons sur ces lieux un espace réservé pour l'unité de bien-être communautaire de la police de la ville [...] Alors, essentiellement, ils [les policiers] peuvent prendre notre équipe et partir en cas de besoin , a-t-il expliqué lors du comité, mercredi.

Augmentation du nombre d’appels

Selon des données récentes de la police de Charlottetown, sur les 1900 appels liés à des cas de santé mentale faits aux forces de l'ordre l’an dernier, seulement quelques dizaines ont été redirigées à une navette de Island EMS.

Cette situation survient alors que le nombre d'appels pour ce service a doublé au cours de la dernière année.

Les unités de santé mentale reçoivent plus de 400 appels par mois.

Pour que ce système fonctionne bien, il faut qu'il soit bien intégré, coordonné et vraiment efficace , a ajouté le député vert Peter Bevan-Baker.

Dans une déclaration, la police de Charlottetown a souligné qu'une réunion à ce sujet avec Island EMS a récemment eu lieu.

Une autre rencontre pour discuter de la gestion des appels liés à des cas de santé mentale est prévue pour cette semaine.

Les députés Hal Perry, Gordon McNeilly, Peter Bevan Baker et Karla Bernard lors de la réunion du comité permanent de la santé et du bien-être. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Problèmes de recrutement

Le député libéral Gordon McNeilly a aussi rappelé que ce service a des difficultés de recrutement.

Si on a seulement un véhicule sur la route, cela ne représente que 33 % du service sur lequel nous nous sommes entendus.

Il a souligné que sur les trois véhicules promis lors du lancement du service en 2021, seules une ou deux sont disponibles par moment, faute de personnel.

Dans l’ensemble de son service, Island EMS compte 21 postes à pourvoir.

Environ 170 ambulanciers paramédicaux travaillent pour cette société qui dispose de plus de 35 véhicules à l’heure actuelle.