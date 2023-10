À bientôt 30 ans, les wagons de la ligne 2 approchent de la fin de vie

Alors que les wagons des trains qui circulent sur la ligne 2 du métro approchent de la fin de leur durée de vie, l'achat de nouvelles voitures est suspendu par la Commission de transport de Toronto en raison du manque de fonds. Des usagers du transport en commun craignent de possibles perturbations.

Le déraillement d'une voiture de la ligne 3 Scarborough en juillet a suscité de nombreuses inquiétudes quant à l'état du second tronçon le plus ancien du système de métro, la ligne 2, aussi connue sous le nom Bloor-Danforth.

Même la mairesse de Toronto, Olivia Chow, se dit extrêmement inquiète face à l'espérance de vie des trains de la ligne 2.

Plusieurs trains, qui ont entre 24 et 27 ans, arriveraient en fin de vie dans trois à sept ans et la CTT n'a pas les moyens de les remplacer.

Ils sont aussi incompatibles avec le plus récent système automatisé de signalisation et le projet d'expansion de la ligne 2 de la station Kennedy aux rues McCowan et Sheppard.

Trois nouvelles stations sont prévues pour le prolongement de près de 8 km de la ligne 2 du métro de Toronto. Les autobus de remplacement du métro léger de la ligne 3 devront circuler de la station Kennedy à Scarborough-Centre.

Nous avons besoin de 80 trains au total pour le coût de 2,5 milliards de dollars, dont 55 pour la ligne 2 , précise le porte-parole de la Commission de transport de Toronto (CTT), Stuart Green.

De nouveaux trains sont aussi requis pour la ligne 1.

Le métro de Toronto (lignes 1 et 2) assure environ 500 000 déplacements de clients par jour, selon la CTT .

À titre de comparaison, la ligne Scarborough Rapid Transit compte environ 20 000 usagers quotidiens.

Plus d'un milliard et demi de dollars nécessaires

M. Green reconnaît que la CTT aura besoin de l'aide des gouvernements provincial et fédéral pour y arriver.

Si le financement nécessaire n'est pas accordé, les trains devront subir une série de réparations pour continuer d'être utilisables et sécuritaires, ce qui n'est pas un bon investissement , d'après lui.

La Ville de Toronto s'est engagée à octroyer un financement d'un peu plus de 800 millions de dollars, mais il nous faut toujours 1,6 à 1,7 milliard de dollars au total de la part de l'Ontario et d'Ottawa , précise M. Green.

On espère qu'ils viendront à la table. Ces discussions sont en cours , confirme-t-il.

La mairesse de Toronto demande aux différents ordres de gouvernement d'octroyer le financement nécessaire pour le réseau de transport en commun.

Même la mairesse de Toronto, Olivia Chow, fait un plaidoyer : À tous ceux qui nous écoutent au niveau provincial et fédéral, aidez-nous! Nous avons déjà un tiers du financement nécessaire .

C'est l'une des priorités dont j'ai parlé au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, lorsque je l'ai rencontré , affirme-t-elle.

Le pire des scénarios serait une interruption de service. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est ce qui s'est passé avec la ligne 3 où des trains avaient dépassé leur espérance de vie.

Selon M. Green, un nouvel appel d'offres doit être lancé au plus vite pour s'assurer que les nouveaux trains arrivent à temps pour remplacer ceux qui seront arrivés à échéance.

Le délai entre son lancement et la livraison des véhicules est d'environ trois ans , explique-t-il.

Shelagh Pizey-Allen espère que les différents ordres de gouvernement financeront le métro de Toronto rapidement pour éviter les perturbations qui touchent les usagers.

Il y a six mois, la CTT a retiré son appel d'offres initial en raison d'un manque de fonds.

Sans le financement additionnel nécessaire, la CTT ne pourra pas le relancer.

Le groupe TTC Riders croit également que la province et le fédéral doivent contribuer davantage au financement de la CTT pour non seulement investir dans de nouvelles lignes de métro et des expansions, mais aussi pour maintenir les services existants.

Inquiétudes des usagers du transport en commun

Le groupe de défense des usagers du transport en commun, TTC Riders, craint que le vieillissement de la ligne 2 ne mène à des interruptions de service et autres perturbations.

Les trains vont avoir 30 ans en 2026 , affirme la directrice générale du groupe.

Il y a plusieurs inquiétudes. Si on ne remplace pas les trains, on va voir plus de perturbations de service et des délais sur la ligne. Il y a aussi la question de l'achalandage. Il faut avoir assez de trains pour l'extension à Scarborough , note Shelagh Pizey-Allen.

Ce qu'on voit, c'est un peu notre histoire qui se répète comme avec la ligne de Scarborough.

Le déraillement du Scarborough Rapid Transit devrait servir de signal d'alarme pour investir dans les infrastructures existantes , souligne-t-elle.

Les employés de la ville ont dit : "On a besoin de remplacer les trains", et ce n'est pas arrivé. On ne veut pas voir cette histoire se répéter avec la ligne 2 , soutient Mme Pizey-Allen. La ligne 2 du métro pourrait être la prochaine victime du manque de financement de la CTT pour maintenir son bon état d'entretien.

M. Green se fait toutefois rassurant. La ligne 2 est sécuritaire , lance-t-il. C'est un système vieillissant, mais il fonctionne toujours [pour l'instant] , ajoute le porte-parole de la CTT .

Selon lui, il faut moderniser la ligne 2 pour qu'elle puisse rester sécuritaire et accommoder l'augmentation attendue de l'achalandage au cours des prochaines années .