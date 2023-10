Un achalandage sans précédent pour le Citébus à Rimouski

Près d'un an après avoir dévoilé ses nouveaux trajets, la Société des transports de Rimouski (STR) annonce avoir battu des records d'achalandage. Les usagers du service Citébus n'ont jamais été aussi nombreux.

Un peu moins de 15 000 déplacements en autobus ont été recensés chaque mois depuis le début de l'année. C'est 38 % de plus qu'en 2019, année record pour la STR . Près de 11 000 déplacements mensuels avaient alors été enregistrés.

Les autres sociétés de transport [au Québec], actuellement, sont à peu près à 75 % d'achalandage pré-COVID et elles prévoient en avoir jusqu'à 10 ans pour retrouver l'achalandage d'avant pandémie. Nous, d'être à près de 140 %, on est extrêmement satisfaits , affirme Sébastien Bolduc, président du conseil d’administration de la STR et conseiller municipal de Sacré-Cœur.

En date du 31 août 2023, la Société comptabilisait presque autant de déplacements que dans toute l'année 2019.

La bonification du service, dont la mise en place de cinq trajets plus linéaires en décembre 2022, n'est pas étrangère aux succès de la STR , selon sa directrice générale, Maude Bernier.

La Société des transports de Rimouski a modifié ses trajets en décembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de la Société des transports de Rimouski.

Les déplacements prennent 15 minutes à l'aller, 15 minutes au retour, maximum, ce qui permet à la population de se déplacer beaucoup plus rapidement sur le réseau , rappelle-t-elle.

Avant les changements, les autobus, souvent, les gens disaient qu'ils roulaient vides. Ils n'avaient pas tort. Aujourd'hui, quand on les regarde, il y a toujours des gens à bord.

Malgré l'engouement, la STR n'a pas l'intention, du moins pour le moment, d'acquérir d'autres autobus. On est encore en mesure d'embarquer tout le monde. On verra dans les prochaines années la façon dont ça va évaluer, s'il faut changer pour des véhicules plus gros , indique Maude Bernier.

Maude Bernier, directrice générale de la Société des transports de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Présentement, cinq autobus de 24 places circulent dans les rues de Rimouski.

À quand un trajet vers Rimouski-Est?

La Société des transports de Rimouski a toujours l'intention d'ajouter un trajet. Consciente que les résidents de Rimouski-Est sont mal desservis, elle aimerait que le service Citébus se rende jusqu'à la poissonnerie Gagnon.

Actuellement, il y a une petite lacune au niveau du boulevard Saint-Germain et du centre-ville du côté est , admet Sébastien Bolduc.

Or, cet ajout n'est pas prévu avant deux ans. La STR veut attendre la fin du contrat avec le transporteur La Québécoise pour magasiner un nouvel autobus.

Sébastien Bolduc, président du conseil d'administration de la STR. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Quand on a regardé pour ajouter une sixième ligne, ce n'était pas possible de le faire dans le cadre du contrat actuel. Ça va vraisemblablement pouvoir se faire au renouvellement du contrat qui a lieu à l'automne 2025 , réitère le président du conseil d'administration de la STR .

Avec deux ans à faire au contrat, ça serait difficile d'avoir un coût qui est abordable.

Des tarifs toujours élevés

Le prix à payer pour prendre l'autobus à Rimouski est l'un des plus élevés au Québec. Un laissez-passer mensuel coûte 105 $. C'est une dizaine de dollars de plus qu'à Québec. À Sherbrooke, le tarif est établi à 85 $ par mois.

L'écart avec les autres villes tend toutefois à diminuer, selon Sébastien Bolduc. Les tarifs du service de transport Citébus sont gelés depuis quatre ans, rappelle-t-il.

Un comité interne à la STR a tout de même été mis en place dernièrement pour se pencher sur la question.

Il y a une grande réflexion qui va être faite avec l'objectif d'arriver avec des propositions au conseil municipal en début d'année 2024, pour éventuellement revoir la tarification ou proposer des forfaits différents , avance M. Bolduc.