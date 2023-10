Un rapport recommande de garder la GRC à Moncton

Un rapport portant sur l’examen des services policiers offerts dans le Grand Moncton recommande que Moncton, Riverview et Dieppe conservent le modèle actuel du Service régional de Codiac de la GRC.

L’étude de la firme Perivale + Taylor and Cornerstone invoque notamment une question de coût pour justifier sa principale recommandation.

Selon ses calculs, il en coûterait 132 millions $ de moins sur une période de 15 ans pour opter de conserver la GRC plutôt que d'établir une force municipale.

L’étude a identifié des coûts, des défis et des risques importants pour envisager de créer un corps de police municipale régional, et un modèle combiné n’est pas considéré comme faisable , indique le résumé de l’étude.

Besoin de plus de personnel

Le rapport a été lancé par un vote du conseil de Moncton en 2021, en raison des augmentations salariales jugées importantes découlant du premier contrat syndical de la GRC et de discussions provinciales et nationales plus vastes sur l’avenir de la GRC .

Le Service régional de Codiac de la GRC comprend 153 policiers et 83 employés civils. Une nouvelle force régionale nécessiterait l’embauche de 20 à 30 policiers et employés additionnels, signale le rapport.

Le rapport de près de 200 pages indique que l’établissement d’une force bilingue avec près de 180 agents serait difficile et poserait un risque élevé .

Autres recommandations

Le document propose cinq autres recommandations. Parmi celles-ci, on demande à l'Autorité policière régionale Codiac de mieux consulter la population et les municipalités.

Toujours selon le rapport, les trois villes devraient aussi encourager et promouvoir toutes les initiatives de l’Autorité régionale policière de Codiac dans l’intégration et les partenariats avec d’autres organismes fournisseurs de services lorsqu’il s’agit de résoudre les difficultés relatives au désordre social, pour étoffer les recommandations du rapport final de la Commission des pertes massives relativement à la santé mentale.

Réactions

Par voie de communiqué, l'Autorité policière régionale de Codiac dit avoir pris connaissance des recommandations du rapport. Elle reconnaît l’importance d’effectuer une révision périodique du service de police par les municipalités.

Ce processus assure que la confiance et la qualité du service soit maintenue par le service de police. Nous révisons les résultats de l’étude et nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les recommandations , a laissé savoir son président, Donald Moore.