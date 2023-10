La loi sur la consignation élargie, qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain, pourrait faciliter la vie des consommateurs, mais commence déjà à la rendre plus complexe pour les dépanneurs et épiciers indépendants.

Radio-Canada a rencontré une quarantaine de petits commerçants répartis sur l’ensemble du territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Hors caméra, ils font valoir que la nouvelle réglementation aura des conséquences pour eux, notamment sur leur charge de travail.

Certains ont pris la décision de continuer à consigner, mais d’autres ne le savent toujours pas. Ces détaillants ont le choix d’offrir le service de consigne ou non, puisque leur superficie de vente se trouve sous le seuil fixé à plus de 4000 pieds carrés.

Au Marché de la Vallée, à Sainte-Geneviève-De-Batiscan, une affiche est bien visible sur la porte d’entrée : à compter du 1er novembre, fini la consigne. À ce moment, elle sera élargie à la totalité des contenants en aluminium de 100 ml à 2 litres, un cauchemar pour les petits détaillants, principalement en raison du manque d’espace.

Ça va être presque impossible pour un dépanneur ou une petite surface de pouvoir gérer tout ça , lance Yves Servais, directeur général de l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec.

Un pensez-y-bien

Il faut cependant bien y penser avant de ne plus accepter les consignes. Les détaillants qui décident de ne plus le faire doivent indiquer le point de dépôt le plus près de leur commerce.

Le propriétaire du dépanneur va devoir prendre en compte qu’il va carrément envoyer son client chez le compétiteur puis rendu là, peut-être que le consommateur va décider de continuer à aller chez l’autre point de vente qui lui reprend la consigne , poursuit M. Servais.

Un dépanneur de Saint-Étienne-des-Grès a plutôt opté pour continuer la consigne. Il souhaite d’ailleurs agrandir sa remise arrière pour accumuler davantage de contenants et continuer d’encourager des initiatives locales comme celles des scouts.

Des petits détaillants craignent la consigne élargie, principalement en raison du manque d'espace.

On ramasse les canettes deux fois par année pour subventionner toutes les activités. […] C’est sûr que c’est encourageant, parce que c’est beaucoup plus simple avec le dépanneur qu’on fait affaire depuis des années. Il nous encourage là-dedans , affirme Mélanie Fortin, présidente du Regroupement scout de Saint-Étienne-des-Grès.

La deuxième étape de la modernisation de consignation s’amorcera en 2025, alors que la consigne s’élargira à tous les contenants de boissons de verre, de plastique et de type multicouche. Mais d’ici là, nombreux commerçants sont en réflexion à savoir s’ils poursuivront cette deuxième étape ici.

D'après le reportage de Kassandra Lebel