Tempête Philippe : des vents forts, de la pluie et des vagues pour les Maritimes

Les résidents des Maritimes peuvent s’attendre à de la pluie forte et à des vents forts en fin de semaine lors du passage de la tempête Philippe, selon Environnement Canada.

Les rafales maximales pourraient varier de 80 km/h à 90 km/h dans les endroits à découvert et il pourrait tomber de 50 à 60 millimètres de pluie, estime Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

C’est probable d’avoir de grosses vagues et peut-être des niveaux élevés, surtout la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et peut-être quelques parties du Nouveau-Brunswick , indique Mme Maepea.

Une tempête rapide, des dégâts possibles

Les conditions météorologiques devraient commencer à se détériorer samedi après-midi en Nouvelle-Écosse et samedi soir au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, indique Mme Maepea.

Publicité

Mais le système passera très vite. Les conditions s’amélioreront probablement dimanche après-midi pour toute la région , souligne-t-elle.

Quant aux dégâts possibles, des pannes de courant peuvent survenir si les vents font tomber des branches d’arbres sur les fils. Il pourrait aussi se produire quelques inondations très localisées, selon Jill Maepea.

Tout peut encore changer

Les prévisions peuvent changer d’ici l’arrivée de la tempête si cette dernière ne suit pas exactement la trajectoire prévue.

Si la trajectoire est plus à l’est, on pourrait avoir plus de pluie et encore du vent, mais si la trajectoire est plus à l’ouest dans l’État du Maine, on pourrait avoir moins de pluie et plus de vent , explique Jill Maepea.

Environnement Canada recommande au public de rester attentif à ses prochains bulletins météorologiques.