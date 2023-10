Il existe dans la région des Basques une école connue à travers le Canada, voire au-delà. L’école d’immersion française de Trois-Pistoles a permis depuis 90 ans à des milliers d’étudiants non francophones de s’initier à la langue de Molière et à briser l’incompréhension entre les « deux solitudes » qui, souvent, éloignent les Canadiens anglophones et francophones.

Une école en péril

À chaque printemps et été depuis 1932, les habitants de Trois-Pistoles ont vu arriver des centaines d’étudiants qui viennent dans cette ville du Bas-Saint-Laurent pour y apprendre le français.

C'est que l’École d’immersion française de Trois-Pistoles a acquis une solide réputation.

2:45 Reportage de la journaliste Isabelle Damphousse sur les risques de fermeture de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Charles-Alexandre Tisseyre anime le Téléjournal Est-du-Québec.

Mais, comme nous l’explique ce reportage de la journaliste Isabelle Damphousse, présenté au Téléjournal Est-du-Québec le 24 janvier 2023, cette dernière connaît, particulièrement depuis la pandémie de COVID-19, des difficultés de recrutement et d’ordre financier.

Ces difficultés pourraient mettre en péril l’existence même de l’établissement.

Une solide réputation

En 2002, après 70 ans d’existence, 20 000 étudiants déjà avaient fréquenté l’École d’immersion française de Trois-Pistoles.

Les liens créés par ce séjour linguistique peuvent être très forts.

Ainsi, certains étudiants estivaux sont revenus dans la région des Basques pour y vivre et y travailler comme professeurs… d’anglais!

Pendant longtemps, les étudiants qui venaient étudier le français à Trois-Pistoles provenaient en majorité de l’Université Western Ontario.

Parmi ces étudiants, certains ont acquis une notoriété nationale.

C’est le cas de Kathleen Wynne, qui a été première ministre de l’Ontario entre 2013 et 2018 et qui a appris le français à Trois-Pistoles.

La solide réputation de l’école attire également des étudiants d’ailleurs au Canada anglais et même des États-Unis et du Mexique.

2:33 Reportage du journaliste Paul Huot sur le rayonnement de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles

C'est ce que révèle ce reportage du journaliste Paul Huot présenté à l’émission L’accent francophone le 27 juillet 2002.

Cette réputation fait par ailleurs de l'établissement de Trois-Pistoles un modèle pour l’enseignement du français par immersion.

8:43 Reportage du journaliste Michel Nogue sur le fonctionnement de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles

Au Nouveau-Brunswick, l’Université de Moncton s’est inspiré de l’exemple de l’École d'immersion française de Trois-Pistoles pour créer son Centre international d’apprentissage du français sur son campus situé à Shippagan, comme nous le confirme le 5 juin 2001 Abbé Lanteigne, l’animateur de L’Atlantique ce soir.

Le reportage du journaliste Michel Nogue nous explique les raisons du succès de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles.

La communauté pistoloise accueille ces étudiants non francophones à bras ouverts pour qu’ils puissent acquérir le mieux possible la langue française.

C’est particulièrement le cas des familles avec lesquelles ces étudiants vont vivre pendant plusieurs semaines.

Briser les deux solitudes

En 1951, le premier ministre du Canada Louis Saint-Laurent vantait les vertus de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles.

« La plus grande valeur des cours d’été de Trois-Pistoles, c’est la façon qu’ils lient plus étroitement les peuples du Canada », disait-il.

22:18 Reportage de la journaliste Monique Durand sur le séjour d'étudiants en immersion française à Trois-Pistoles

Le 1er juillet 1994, l’émission Objectif Ontario présente un reportage de la journaliste Monique Durand qui illustre la déclaration de l'ancien chef du gouvernement canadien.

Elle a rencontré, lors de la dernière journée de leur séjour dans la région des Basques, plusieurs étudiants canadiens anglais qui ont appris pendant six semaines le français à Trois-Pistoles.

On comprend à l’écoute de ce reportage que les étudiants ont exploré plus qu’une nouvelle langue.

Pour plusieurs, séjourner à Trois-Pistoles a été l’occasion de mieux saisir ce qu’on appelle parfois l’autre solitude qui peuple le Canada.

Au fil des semaines, ces étudiants découvrent aussi les spécificités de la culture du Québec.

On ose même aborder un sujet particulièrement délicat.

Plusieurs citoyens de Trois-Pistoles sont des souverainistes convaincus et expliquent à ces étudiants canadiens anglais pourquoi ils souhaitent l’indépendance du Québec.

S’il est loin d’être certain que ces conversations persuadent les étudiants sur la pertinence d'une sortie du Québec de la confédération canadienne, ces dernières constituent un échange de points de vue mutuel et respectueux.

Les étudiants retournent ainsi à Toronto des images et des idées plein la tête et une nouvelle langue dans leur poche.