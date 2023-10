Pas de parc Jean-Guy-Talbot à Trois-Rivières… pour le moment

Le Comité de toponymie de la Ville de Trois-Rivières met un frein à l’idée de renommer le parc des Chenaux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, en l’honneur de l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Jean-Guy Talbot. Des citoyens sont déçus de ne pas rendre hommage à leur icône locale et souhaitent tôt ou tard rendre hommage à l’ancien joueur du tricolore à l’est de la rivière Saint-Maurice.

Ce changement de nom aurait été apprécié par des résidents du secteur qui digèrent encore mal la démolition de l’aréna Jean-Guy-Talbot.

Le comité étudiait la modification de toponymie pour trois parcs, soit le parc Victoria, le parc Sainte-Marguerite et le parc des Chenaux. Il se base sur la Commission toponymique du Québec qui n’encourage pas le retrait d’un toponyme et qui émet des critères historiques et techniques qui se doivent d’être respectés avant d’ajouter un nouveau nom.

On veut attribuer trois toponymes féminins pour un toponyme masculin pour rattraper un peu l’écart qui est assez important, qui s’est fait dans l’histoire , rappelle le président du Comité de toponymie de Trois-Rivières, Pierre-Luc Fortin.

Le maire Jean Lamarche, qui a grandi dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, aurait souhaité plus de considérations pour l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal.

J’ai trouvé ça honnêtement un peu froid, comme façon de présenter ce projet-là. Pour moi, Jean-Guy Talbot mérite considération.

Des alternatives sont néanmoins envisagées pour honorer Jean-Guy Talbot, mais pour son beau-frère, l’instigateur de cette proposition de changement de nom, l’hommage devra être dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Lui, c’est le parc des Chenaux, c’est sa place. Il a été élevé à deux pas de là, puis l’aréna Jean-Guy-Talbot avant qu’elle soit démolie était à environ trois coins de rues de là. […] Il a promené le nom de Cap-De-La-Madeleine partout à travers le monde , souligne Michel Cormier.

La Ville de Trois-Rivières a décidé de démolir l'aréna Jean-Guy Talbot en raison de son état de détérioration avancé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Jean Lamarche invite les citoyens en faveur de ce changement à se mobiliser. Qu’ils s’expriment au conseil [municipal], ça pourrait certainement faire pencher ce dossier-là à la faveur de ce changement de nom , conclut-il.

D'après le reportage d'Edouard Dubois