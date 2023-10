Les défenseurs de la sensibilisation aux surdoses ne sont pas surpris d’apprendre que le Manitoba a enregistré 44 décès liés à la drogue en mai, mais ils espèrent que le nouveau gouvernement provincial offrira davantage de soutien pour prévenir ces décès.

D’une certaine façon c’est un peu la raison pour laquelle je me bats, et où mon combat m’a conduit , explique Arlene Last-Kolb, une défenseuse manitobaine auprès de Moms Stop the Harm, un organisme visant à mettre fin à la stigmatisation, aux méfaits et aux décès liés à l’utilisation de substances.

Arlene Last-Kolb a perdu son fils âgé de 24 ans à la suite d’une surdose au fentanyl en 2014.

Elle espère que le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba tiendra ses promesses de soutenir l’ouverture d’au moins un site d’injection supervisé dans la province. Le gouvernement progressiste-conservateur avait refusé d'adopter cette mesure.

Je savais que le gouvernement conservateur ne changerait jamais d’avis sur la réduction des risques , dit-elle. Nous savons quoi faire. Nous n’en avons simplement jamais eu l’opportunité.

D’après les données publiées par le bureau du médecin légiste en chef mardi, le Manitoba a connu 44 morts liés à la drogue au mois de mai. Ceci représente le plus haut chiffre enregistré depuis janvier 2022, ce qui remonte aussi loin que les données de la province sont disponibles en ligne. (Nouvelle fenêtre)

Arlene Last-Kolb indique que ces chiffres soulignent la nécessité de soutenir la réduction des méfaits.

C’est terrible que cela arrive, mais je ne suis pas surprise.

Les facteurs d’augmentation des risques

Breda Vosters qui travaille auprès de l’organisation à but non lucratif Ressource for Youth explique que plusieurs facteurs contribuent à faire croître le nombre de décès liés à la drogue.

Ces facteurs incluent les pénuries de naloxone et la consommation de drogues puissantes.

Au printemps dernier, les organisations communautaires et les pharmacies avaient indiqué qu'ils n'avaient plus de naloxone à injecter. Ceci est un traitement qui peut rapidement inverser les effets des surdoses d’opioïde et qui est normalement disponible gratuitement grâce à un programme gouvernemental.

Les paquets de naloxone permettent rapidement d'inverser les effets des surdoses d'opioïde, malheureusement, ils se raréfient pour les organismes communautaires manitobains.

Brenda Vosters dit que ces pénuries se poursuivent et que les organismes n’auront plus d’autres choix que de rationner le nombre de paquets de naloxone distribués.

Nos stocks sont de plus en plus bas et nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande , a-t-elle déclaré mardi.

Les substances présentes dans les rues étant de plus en plus fortes, Brenda Vosters indique que chaque intervention en cas d’overdose nécessite généralement des kits de naloxone injectable et de naloxone nasale, ces derniers n’étant pas disponibles dans le cadre du programme gouvernemental.

Elles [les drogues] deviennent de plus en plus fortes et les interventions ne peuvent pas suivre , reconnaît Brenda Vosters, ajoutant que le fentanyl est l’un des principaux facteurs de surdose.

Cette drogue est impliquée dans 25 des 44 décès survenus en mai, selon les données provinciales.

L’espoir du changement

Tout comme Arlene Last-Kolb, Brenda Vosters demeure optimiste et pense que le gouvernement néo-démocrate fera en sorte qu'il y ait plus de soutien dans la prévention des surdoses.

Nous avons besoin de soutenir tous les moyens d’interventions nécessaires , dit-elle. Elle espère que le nouveau gouvernement pourra accroître les places des lits de désintoxication, améliorer l’accessibilité aux cliniques d’accès rapide aux traitements des dépendances et construire des sites d’injection supervisés.

La mise en place d’un site de consommation supervisée serait une étape très importante, et je pense que la communauté serait en mesure de s’y atteler très rapidement et de mettre quelque chose en place dans quelques mois, voire plus tôt , affirme-t-elle.

En attendant, Brenda Vosters et Arlene Last-Kolb estiment qu’il est probable que le Manitoba enregistre un nombre encore plus élevé de décès liés à la drogue pendant ces mois d’été.

Le problème ne va pas disparaître , estime Arlene Last-Kolb.

Avec des informations de Rachel Ferstl