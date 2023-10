Québec présentera sa mise à jour budgétaire le 7 novembre

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a fait savoir jeudi matin que la mise à jour budgétaire de son gouvernement sera dévoilée le mardi 7 novembre – l'occasion de « faire le point sur la situation de l'économie et des finances publiques du Québec », a-t-il mentionné.

L'adaptation aux changements climatiques, l'itinérance et l'habitation pourraient être au menu, à en croire les déclarations passées du grand argentier de l'État. Le logement, en particulier, est une préoccupation qui est très importante présentement , a-t-il souligné en mêlée de presse.

Le ministre a confirmé avoir eu l'occasion de parler avec la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, lundi soir, et lui avoir réitéré qu'il était urgent de signer l'entente entre la SCHL et la SHQ pour que les Québécois puissent bénéficier de l'ensemble des sommes supplémentaires .

M. Girard faisant ainsi référence à une enveloppe fédérale de 900 millions de dollars sur cinq ans réservée pour la construction de logements sociaux et abordables au Québec, qui dort à Ottawa depuis environ six mois, une situation dénoncée par les municipalités.

Or, les deux ordres de gouvernement ne parviennent pas à s'entendre. On est dans un champ de juridiction de compétences du Québec, le fédéral met des conditions et c'est inacceptable pour nous , a expliqué le ministre.

Il y a un temps pour discuter et il y a un temps pour s'entendre. On est rendu au moment où il faut s'entendre.

Il n'est pas trop tard pour conclure un accord d'ici le 7 novembre, a indiqué M. Girard. Mais pour ce faire, les ministres responsables – Sean Fraser, à Ottawa, et France-Élaine Duranceau, à Québec – devraient obligatoirement signer la semaine prochaine , a-t-il précisé.

Québec aurait par ailleurs l'intention d'égaler ce montant, selon des informations obtenues par La Presse et confirmées par Radio-Canada.

Interrogé sur le sujet, le ministre Girard n'a pas voulu faire de commentaires.

Selon nos sources, Ottawa et Québec aimeraient procéder à une annonce sous peu, mais les conditions de financement feraient toujours l'objet de négociations.

Le ministre Girard a déposé son budget pour l'année 2023-2024 en mars dernier. Un déficit anticipé de 4 milliards de dollars était alors prévu.

L'adaptation aux changements climatiques, l'itinérance et l'habitation ont été identifiées par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en vue du renouvellement du pacte fiscal, qui viendra à échéance à la fin de 2024.

Le premier ministre François Legault a toutefois prévu les maires le mois dernier que son gouvernement n'avait « pas de marge de manœuvre ».

Avec les informations de Louis Blouin