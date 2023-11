Voici les 5 finalistes du Prix de poésie Radio-Canada 2023

Le jury, composé des poètes Chloé Sainte-Marie, Jonathan Roy et Diane Régimbald, a choisi les cinq finalistes du Prix de poésie Radio-Canada 2023.

Les textes inédits de Pierre Barrette, de Morgan Lajoie, de François Lévesque, de Lucille Ryckebusch et d'Audrée Wilhelmy ont été sélectionnés parmi près de 1000 textes soumis au concours cette année. Chaque finaliste reçoit 1000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada.

Le nom de la personne gagnante sera dévoilé le 24 novembre.

La liste des finalistes de langue anglaise (CBC Poetry Prize) a été dévoilée jeudi sur le site de CBC Books (Nouvelle fenêtre).

Voici les finalistes :

Pierre Barrette, pour Manuel de la vie intérieure à l'intention des animaux anxieux

Pierre Barrette est né et a grandi à Sainte-Foy, près de Québec, et il a déménagé à Montréal au moment d’entamer ses études universitaires. Il a publié quatre recueils de poésie et il est maintenant professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Il mène des recherches sur la télévision et le cinéma, et fait régulièrement des interventions dans les médias sur ces sujets. Actuellement, il travaille à un essai et à un nouveau recueil. La fiction m'attire depuis toujours; je vais peut-être finir par me laisser tenter.

L’écriture fait partie de sa vie depuis très longtemps et il a toujours aimé la lecture, mais ce n’est que dans la trentaine qu’il a commencé à publier. J'ai eu la chance de naître et de grandir dans une maison pleine de livres, avec des parents qui valorisaient par-dessus tout l'éducation et la culture.

Ce grand lecteur apprécie de nombreuses œuvres poétiques, mais ce sont celles de Michael Delisle et de Benoit Jutras qu’il lit le plus souvent.

Un honneur qui l’enchante

Celui qui était de la liste préliminaire du Prix de poésie de 2020 est très heureux d’être maintenant parmi les finalistes.

L'écriture est un acte solitaire, toujours pétri de doute. Je perçois la reconnaissance par les pairs comme le signe que mes mots sont entendus, qu'ils trouvent un écho dans le monde. C'est à la fois exaltant et rassurant.

Il encourage donc les gens à ne pas hésiter à soumettre leurs textes. Le seul fait de proposer ses mots au monde est une forme de victoire. Il ajoute qu’il faut surtout lire de la poésie actuelle si l'on aspire à publier un jour. Il avoue être toujours surpris d’entendre des gens dire qu’ils souhaitent écrire de la poésie, mais qu’ils n’en lisent pas.

Morgan Lajoie, pour ptsd-(c)ry baby en sept symptômes

Originaire de Saint-Eustache, Morgan Lajoie y a vécu jusqu’au début de sa vie d’adulte, avant de faire de Montréal sa ville de résidence principale. Morgan commence bientôt sa maîtrise en études littéraires, profil recherche et création, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et assure depuis un an la coédition de Grands espaces, l’une des revues de création littéraire de l’université.

L’écriture, qui monopolise le reste de son temps, constitue un lieu de reprise de pouvoir : la poésie lui permet de redonner la parole à des corps marginalisés, incompris ou impossibles. Au début de l’adolescence, Morgan a surtout écrit des fanafictions, puis a commencé la poésie à l’âge de 15 ou 16 ans.

[La poésie] est tout de suite devenue mon genre de prédilection. Après le secondaire, j’ai entamé mes études en littérature et l’écriture ne m’a jamais quittée.

Les textes de personnes ostracisées la touchent. J’aime les écritures (poétiques, fictionnelles, essayistiques) qui représentent des corps dissidents, queers ou considérés comme malades. Ses autrices et auteurs préférés sont Paul B. Preciado, Virginie Despentes, Josée Yvon, Daphné B., Marie Darsigny et Marie-Pier Lafontaine.

De la poésie pour les autres

Morgan Lajoie éprouve bonheur et gratitude que son poème soit reconnu et parmi les cinq textes finalistes. J’espère surtout qu’il parlera aux personnes qui le liront, voire qu’elles s’y reconnaîtront. Finalement, c’est la raison pour laquelle je partage ma poésie.

J’ai mis beaucoup d’amour et de vulnérabilité dans ce poème.

En terminant, Morgan rappelle que le fait de persister à participer au Prix de la création peut rapporter. Ce n’est pas la première fois que je participe à ce concours.

François Lévesque, pour De nos naissances troubles

Né à Laval, François Lévesque travaille dans le milieu des communications. Il est aussi auteur-compositeur-interprète et se consacre en parallèle à un projet musical solo. Il a un baccalauréat en arts avec une majeure en langue et linguistique de la TÉLUQ. En 2003, il a également participé à la finale locale de Cégeps en spectacle.

S’il a commencé réellement à écrire vers 14 ans, c’est lors d’un séjour de longue durée en Colombie qu’il a plongé dans l’univers poétique. La poésie s'est rapidement transformée en chanson étant donné un intérêt tout aussi fort pour la musique.

Depuis, la création reprend lentement la place qui lui revient dans son quotidien: [C'est] comme un fil d’Ariane qui me ramène à moi-même . Il a aussi participé à un atelier de poésie qu’il a trouvé très formateur avec Paul Bélanger.

La découverte de Marie Uguay et la lecture de poèmes de Joséphine Bacon ont ouvert ses horizons et l’ont inspiré. Les recueils qu’il aime particulièrement sont Mèche, de Sébastien B. Gagnon, La mémoire est une corde de bois d'allumage, de Benoit Pinette, Là où fuit le monde en lumière, de Rose Eliceiry, et Un bruit sourd entre les choses, de Claude Latendresse.

Fier de sa persévérance

Après deux participations aux Prix de la création Radio-Canada par le passé, François Lévesque était déjà très heureux de faire partie de la liste préliminaire pour la première fois cette année.

Faire partie des cinq finalistes me rend extrêmement fier d’avoir persévéré dans l’exercice de l’écriture poétique.

Lucille Ryckebusch, pour Résurgence

Lucille Ryckebusch est originaire de Lille, dans le nord de la France, où elle a passé son enfance et son adolescence avant de s’établir au Québec. Après une maîtrise en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle est maintenant doctorante en études littéraires et culturelles et elle enseigne la littérature au Cégep Édouard-Montpetit. Elle a publié son premier roman, Le sang des pierres, en 2019.

Elle écrit depuis longtemps et il lui est difficile d’établir le moment précis où elle a commencé.

Je crois que l’écriture émane chez moi d’un rapport au monde fondamentalement poétique, qui prend sa source dans l’étonnement et la curiosité. Une acuité du regard. Un amour de l’observation.

Des influences diverses

Elle est influencée et inspirée par diverses sources, et elle explique que chaque projet d’écriture appelle ses nouvelles inspirations. J’ai souvent besoin d’être confrontée à des écritures différentes de la mienne pour me tenir éveillée.

Elle nomme plusieurs poètes comme sources d’inspiration : Virginia Woolf, notamment avec Vers le phare et Les vagues, ainsi qu’Anne Hébert, Annie Dillard, Sylvia Plath et Louise Glück, qu’elle a découverte sur le tard.

Elle apprécie aussi des poètes comme Martine Audet, pour sa langue aiguisée, Denise Desautels, pour ses percées de lumière, Carole David, pour sa manière de documenter notre monde et ses mythologies, et Annie Lafleur, pour sa rigueur et sa radicalité .

Après son premier roman publié aux éditions Le Quartanier, elle travaille maintenant sur une trilogie romanesque, La vie suspendue, qui porte sur la violence familiale, et sur un recueil de nouvelles de fiction climatique, Un bouquet d’immortelles.

Audrée Wilhelmy, pour Incante

Audrée Wilhelmy est née à Cap-Rouge, un quartier de la ville de Québec, en 1985. Elle est titulaire d’un baccalauréat en création littéraire de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et d’une maîtrise en écriture littéraire à l'Université McGill. Elle est l’autrice de nouvelles et de plusieurs romans, publiés en France et au Canada, et qui ont obtenu plusieurs distinctions, notamment le prix Sade en 2015. Elle vient de publier un sixième roman, Peau-de-Sang, chez Leméac éditeur.

L’écrivaine a fait ses études primaire et secondaire au Collège Jésus-Marie de Sillery, où elle a appris une chose : on peut tout faire pour peu qu’on s’en donne la peine. C’était le discours récurrent à l’école, et le féminisme sous-jacent à l’ensemble de mon éducation a fait de moi l’autrice et l’artiste que je suis aujourd’hui.

Elle a toujours écrit. Avant de connaître l’alphabet, j’inventais les lettres, mais je faisais quand même des livres d’histoire.

D’ailleurs, elle encourage les gens à laisser libre cours à leur inspiration en participant aux Prix de la création. Plus on écrit avec audace et liberté, plus on se rapproche de notre voix, notre parole. Osez être entier, osez le risque, quel que soit le résultat, vous aurez la certitude de vous être rapproché de vous-même pendant que vous écriviez.

Prendre un risque avec la poésie

Si Audrée Wilhelmy est connue pour ses romans, elle l’est moins pour ses poèmes. Il s’agit de sa deuxième incursion dans ce genre littéraire. De voir son texte parmi les finalistes la touche.

Je reçois donc cette nouvelle comme une sorte de confirmation : je peux continuer d’explorer cette forme qui me semble insaisissable, je peux continuer de prendre des risques, ils savent résonner dans le cœur des autres. C’est immense comme cadeau.

Elle raconte avoir osé prendre un risque littéraire en observant l'audace des étudiantes et étudiants de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) à qui elle a enseigné la poésie en vers à l’hiver 2023.

Actuellement, elle travaille à une version illustrée d’Incante. Elle espère une parution quelque part à la fin de 2024.

La personne gagnante remportera : une résidence d'écriture de deux semaines à la Maison de la littérature (Nouvelle fenêtre) , à Québec;

, à Québec; une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada (Nouvelle fenêtre) .

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.