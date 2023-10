Vélo de montagne : une commissaire québécoise aux JO de Paris

Nathalie Pronovost est avocate au sein de la fonction publique. Au début de la cinquantaine, elle a la prestance qu’on associe généralement à la profession, avec ses vestons colorés et son dos bien droit. Mais ses collègues sont toujours surpris d'apprendre ce qui l’occupe durant ses temps libres : le vélo de montagne. Une passion qui la mènera jusqu’aux Jeux olympiques de Paris, l’été prochain.

À quelques jours du début de la Coupe du Monde du Mont-Sainte-Anne, elle arpente les pistes de la montagne. Elle y participera, mais pas en tant qu’athlète. Lorsque le coup de départ retentira, c’est son uniforme de commissaire de l’Union cycliste internationale (UCI) qu’elle portera.

Je dois être environ à ma trentième Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne, en plus des autres coupes du monde que j'ai faites à l'étranger , estime Nathalie Pronovost. Elle nous accueille au pied de la montagne quelques jours avant le début de la compétition, alors que les équipes préparent les pentes.

J'ai eu la chance d'être commissaire à la première Coupe du monde en 1991, puis j'ai pratiquement participé comme commissaire à toutes les coupes depuis 1991, sauf à une ou deux.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Pronovost a officié à presque toutes les Coupes du Monde au Mont-Sainte-Anne depuis la première édition en 1991. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

C'est quoi une commissaire en vélo de montagne ?

On pourrait dire en quelque sorte que c’est un arbitre, un officiel sportif pour les compétitions de mountain bike , illustre Nathalie Pronovost.

Publicité

Dans les sports cyclistes, on parle généralement de commissaire , et non d’ arbitre , mais son travail est le même.

On regarde tous les aspects sportifs de la compétition, pour s'assurer que la compétition est équitable, qu'elle représente un défi aussi pour les athlètes , poursuit l’avocate. Il faut que ce soit un challenge, puis évidemment, il faut respecter les règlements.

Lors d’une compétition de vélo de montagne, les commissaires peuvent être appelés à remplir diverses fonctions : juge au départ, juge à l'arrivée ou encore secrétaire de course, qui s'occupe des listes de départ et de résultats. Il y a aussi des commissaires sur le parcours qui vérifient qu'il n'y a pas d'obstruction et que le parcours est réglementaire.

Ouvrir en mode plein écran Les juges à l'arrivée valident notamment les temps d’arrivée des coureurs. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

En 2022, Nathalie Pronovost a reçu le titre de Commissaire internationale de l’année, décerné par Cyclisme Canada. Ce prix récompense les commissaires toutes disciplines cyclistes confondues.

À la Coupe du Monde au Mont-Sainte-Anne cette année, elle sera juge à l’arrivée. Il lui arrive souvent d’occuper le poste de commissaire en chef, comme en septembre, lors de la dernière Coupe du Monde de Haute-Savoie en France.

Le commissaire en chef s'assure que tous les autres commissaires – incluant les bénévoles, les premiers soins, l'aspect sécuritaire du parcours – que tous les éléments sont remplis , décrit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de l’équipe de commissaires doivent aussi s’assurer que le parcours est sécuritaire et conforme. Ici, Nathalie Pronovost s’assure que ce rocher ne risque pas de gêner les pédales des compétiteurs. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Un rôle dont les responsabilités culminent lorsque le commissaire en chef doit donner le coup de départ.

Publicité

C'est nous qui tenons les boutons. On a à peu près cinq choses à vérifier en même temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux départ : le chrono, le panneau qui donne le départ, le temps. Et autour, il y a un paquet de photographes, de journalistes, de politiciens, avec l'ambiance fébrile de tous les athlètes, alors c'est certain qu'il n'y a pas de place à l'erreur.

Cette fonction implique donc qu’elle soit à la tête d’une équipe d'une dizaine de commissaires et de bénévoles, provenant de pays différents et ayant chacun un bagage qui lui est propre.

L’avantage du métier d’avocate

C’est dans ce contexte que les compétences qu’elle a développées à travers sa pratique du droit lui sont utiles.

Dans le cadre de mon travail, je dois faire beaucoup de relations avec la clientèle, de diplomatie. C'est toujours utile, parce que lorsqu'on se déplace d'un pays à un autre, on rencontre toutes sortes de gens, toutes sortes de personnalités, donc c'est sûr qu'au niveau relationnel, c'est très utile , affirme Nathalie Pronovost.

Il faut donc savoir user de diplomatie avec l’équipe, tout en conservant sa rigueur lors des courses.

Lorsqu'il y a des discussions de règlement, c’est sûr que mes connaissances d'interprétation des règlements et d'analyse des différentes dispositions, ça m'est très utile pour orienter.

Assister à la naissance d’un sport au Québec

L’histoire d’amour entre Nathalie Pronovost et le vélo de montagne a débuté à la fin des années 1980. Mon ancien conjoint organisait des coupes du Québec de vélo de montagne au Parc de la rivière Batiscan. Il avait besoin d'aide, donc je lui ai prêté main-forte comme responsable des inscriptions , se souvient-elle.

En Mauricie, c'était vraiment une nouveauté, il y avait une frénésie qui débutait.

J'ai vraiment tout de suite eu la piqûre de ce sport-là à tous les égards, que ce soit au niveau de l'organisation ou de la pratique du sport , relate-t-elle.

Ce qui l’attire le plus ? C'est l'ambiance, les valeurs sportives, les athlètes , énumère-t-elle.

Au départ, c’est en tant que cycliste amatrice qu’elle participe aux compétitions de niveau provincial. J'ai préféré être athlète, parce que j'étais jeune à l'époque , raconte Nathalie Pronovost.

L’un des premiers témoins de cette passion naissante a été Patrice Drouin, pionnier du vélo de montagne au Québec, notamment connu pour avoir fondé le groupe Gestev. À l’époque, il était le président de l'Association québécoise de vélo de montagne qu’il a fondée en 1984.

C'est vraiment Patrice qui nous a donné l'étincelle. Il nous a donné le feu du vélo de montagne, il nous a transmis sa passion et il a amené les coupes du monde [au Québec].

Ouvrir en mode plein écran Patrice Drouin a formé de plusieurs commissaires internationaux en vue de la première coupe du monde de vélo de montagne, organisée à Durango au Colorado, en 1990. Photo : Photo : photo fournie par la Fédération québécoise des sports cyclistes

De son côté, Patrice Drouin se souvient bien de sa première rencontre avec Nathalie Pronovost. Pas longtemps après avoir fondé l'organisation avec des amis, on a créé un calendrier de courses à travers le Québec , raconte-t-il.

Au départ, ce calendrier inclut des compétitions sur les principales montagnes de ski de la province, soit le mont Sainte-Anne, le mont Tremblant et Bromont.

Peu de temps après est arrivée une certaine Nathalie avec son chum pour dire : "Heille, nous autres on est à Batiscan, puis on aimerait ça accueillir pour la coupe du Québec ou pour le championnat québécois , se remémore-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Pronovost et ses coéquipiers à la Coupe du monde de Big Bear, en Californie, en 1998. Photo : (Gracieuseté : Nathalie Pronovost)

Il se souvient d’une jeune femme avide de s’impliquer au sein de la communauté du vélo de montagne.

Elle était vraiment passionnée par le sport. Voir du monde, le côté social de l'affaire, ça l'intéressait beaucoup.

C’est lui qui a conseillé à Nathalie Pronovost de suivre la formation pour devenir commissaire, ce qu’elle fera en 1990. Depuis, il a pu constater toute sa prestance en tant qu’arbitre.

Ce que j'ai toujours trouvé intéressant de Nathalie, c'est le côté jovial, mais en même temps, le travail se fait [...]. Il n'y a rien qui passe, mais en même temps, on le fait avec du plaisir puis avec le sourire puis avec du plaisir , décrit-il.

Tout aussi important que le travail aux abords des pistes, selon lui, c’est son grand intérêt pour les gens qu’elle rencontre. Un intérêt qui se manifeste entre autres lors des soirées de clôture des compétitions.

Elle va venir faire la fête avec les athlètes, les commissaires, les organisateurs, les bénévoles. Elle se mélange à travers le monde. C'est une autre grande qualité, d’être capable de s'imprégner localement.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Pronovost le jour de sa première Coupe du monde aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Photo: photo fournie par Nathalie Pronovost

Une passion qui s’invite à la noce

Au cours des années suivantes, la passion de Nathalie Pronovost pour le vélo de montagne grandit sans cesse, alors qu’elle gagne du galon en tant que commissaire.

C’est en 1997 qu’elle reçoit sa première assignation comme commissaire dans une Coupe du monde à l’étranger. Organisé à Massanutten en Virginie, l’événement se déroulait les 5 et 6 juillet. Seul détail : c’est à cette date que la commissaire et son conjoint prévoient se marier.

Tout était organisé, tout était réservé. La seule chose, c'est que les invitations n’étaient pas encore envoyées, mais tout était réservé , se rappelle-t-elle.

Le couple a réussi à reporter son union d’une semaine. Lorsque j'étais sur la ligne de départ avec les athlètes, un moment donné, j'ai dit à un athlète : "En ce moment, je devrais être à mon mariage" , se remémore Nathalie Pronovost, qui est toujours mariée avec son fiancé de l’époque.

Cette anecdote, qu’elle raconte souvent aux autres commissaires, est une preuve supplémentaire de son dévouement pour son sport.

Ouvrir en mode plein écran Les commissaires internationaux reçoivent généralement leurs assignations à l'automne, un moment qu'ils comparent parfois à Noël. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Persévérer malgré les défis

Lorsqu’on lui demande ce qui la rend la plus fière au sein de son parcours de commissaire, Nathalie Pronovost ne réfléchit pas longtemps : C’est de ne pas avoir baissé les bras et d'avoir cru dans ma passion.

Avoir continué d’y croire, même dans les moments les plus difficiles, comme ceux survenus en 2003, lorsqu’on lui diagnostique un cancer alors qu’elle est enceinte. J'ai dû décliner les assignations de coupe du monde et d'autres courses pendant une certaine période , relate-t-elle.

La maternité et la rémission de sa maladie l'ont forcé à s’éloigner de la scène du vélo de montagne pour quelques années, la plongeant un peu dans l’oubli.

Le timing a fait en sorte qu'il y a eu un changement de staff à l' UCI , qui a fait que les nouvelles personnes ne me connaissaient pas nécessairement.

Il faut savoir que devenir commissaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On gravit les échelons tranquillement, on fait nos preuves.

Elle a dû refaire ses preuves dans les années qui ont suivi son congé de maternité et de maladie.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Pronovost a gardé les broches distribuées pendant les courses auxquelles elle a participé. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Le rêve olympique

Après plus de 30 ans à œuvrer en tant que commissaire, la consécration ultime est arrivée en septembre, dans un petit message reçu dans sa boîte courriel : son assignation pour les Jeux olympiques.

J'étais en pleine Coupe du monde en Haute-Savoie. J'ai regardé mon téléphone, parce que maintenant on a des groupes Whatsapp, on communique beaucoup par téléphone. Puis j'ai vu que j'avais un courriel de l'Union cycliste internationale , raconte-t-elle.

Écrit noir sur blanc, le message lui annonçait que l’ UCI avait « le plaisir de [la] recommander comme Member of the commissaires panel» pour les Jeux de Paris, qui débuteront en juillet.

Vous dire l'émotion qui m'a habitée quand j'ai vu que j'étais assignée aux Jeux olympiques, c'est extraordinaire, c'est le rêve d'une vie comme commissaire

Elle espère peaufiner ses connaissances au cours des prochains mois, afin d'optimiser sa performance l’an prochain.

Hommage dans le monde du vélo

À la Fédération québécoise des sports cyclistes, l’assignation de Nathalie Pronovost aux Jeux olympiques provoque une grande fierté.

Nathalie est importante pour nous à la Fédération. Comme elle est assignée sur des événements internationaux, elle peut vraiment représenter le Québec au niveau international , explique Malory Salmon, coordonnatrice à la Fédération.

« C'est quelqu'un qui aime beaucoup transmettre, donc elle a vraiment cette bonne humeur, cette énergie, ce côté transmission qui est important, je pense , poursuit-elle.

Rencontré la veille de la Coupe du Monde au Mont-Sainte-Anne, Simon Burney, chef du service des sports pour le vélo de montagne chez Warner Bros Discovery, a également tenu à rendre hommage à Nathalie Pronovost.

Elle a beaucoup d'expérience, plus de 30 ans dans le sport, ce qui compte beaucoup, mais je pense qu'elle est très compréhensive à l'égard des coureurs , décrit celui qui a œuvré plusieurs années comme coordonnateur et directeur à l’Union cycliste internationale, en plus d’avoir été directeur des performances de l’équipe de Grande-Bretagne.

Elle fait toujours passer les athlètes en premier, ce qui est très important, et je pense que cela, combiné avec 30 ans d'expérience, fait d'elle une commissaire parfaite , conclut-il.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe des officiels aux Championnats du monde de l'UCI qui se sont tenus à Glasgow, en Écosse, en août dernier. Photo : Photo: photo fournie par Nathalie Pronovost

Une profession remplie de rencontres

Le privilège d’arbitrer sur le circuit de l’ UCI vient avec la chance de côtoyer d’autres passionnés du vélo de montagne, tant au sein de l'équipe de commissaires, que des bénévoles ou des secouristes.

L'amitié, les liens se tissent très rapidement puis on se raconte nos anecdotes de part et d'autre.

Le sourire aux lèvres, elle se rappelle notamment la mère de l’organisateur d’une course au Costa Rica, qui avait préparé un immense repas pour toute l’équipe de commissaires.

On vit littéralement avec les arbitres locaux pendant une semaine et c'est très très gratifiant de contribuer au développement du sport, notamment en Amérique du Sud puis en Amérique centrale.

Ouvrir en mode plein écran Cinq commissaires seront en postes lors des Jeux olympiques de Paris. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Réaliser son rêve à Paris, et continuer d’évoluer sur le circuit de l’ UCI , voilà les objectifs de Nathalie Pronovost.