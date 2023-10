À l'approche de l’Action de grâces, les banques alimentaires et les soupes populaires de Thunder Bay constatent à quel point la hausse du coût de la vie envoie davantage de gens à leurs portes.

La hausse du coût de la vie s'est manifestée de manière considérable dans le Nord-Ouest de l'Ontario, alors que des organismes tels que l’Association régionale de distribution alimentaire du Nord-Ouest (RFDA) voient plus de personnes que jamais demander de la nourriture.

Il est vraiment difficile de répondre à la demande croissante dans toute la région , affirme Volker Kromm, directeur général de la RFDA .

Même si la pandémie de COVID-19 s’est largement atténuée, les soutiens supplémentaires du gouvernement ont également diminué.

Au même moment, les prix des denrées alimentaires ont augmenté et la chaîne d’approvisionnement reste perturbée, indique M. Kromm.

L’association dessert environ 2500 personnes uniquement à Thunder Bay, et entre 9000 et 12 000 personnes dans toute la région, dit-il.

Nous avons dû arrêter de desservir le Grand Nord parce que nous n'avons tout simplement pas de nourriture , a-t-il déclaré.

Jour le plus occupé de l'année

Pour le Dew Drop Inn, l’Action de grâces est leur Super Bowl . Le directeur de la cuisine, Julio Chiodo, affirme que l'organisme s'attend à servir plus de 700 repas lundi, dépassant le record de 682 de l'année dernière.

L’organisme prévoit également de battre le record de l'année dernière de 122 000 repas servis au total.

Nous prévoyons 165 000 [repas] cette année parce que nous en avons déjà 23 000 de plus que l'année dernière à ce stade. Les besoins dépassent ce que nous avons en stock , déclare M. Chiodo.

Ouvrir en mode plein écran Des bénévoles du Dew Drop Inn à Thunder Bay préparent le déjeuner quotidien. Ils se préparent également pour leur repas le plus chargé de l'année le lundi de l'Action de grâces. Photo : CBC/Sarah Law

Malgré les défis, le Dew Drop Inn n'est jamais fermé.

Nous sommes ouverts 365 jours par an parce que la faim ne prend de pause pour personne, donc nous sommes ouverts tout le temps , a déclaré Chiodo.

La saison des collectes de nourriture

À l'approche du week-end de l’Action de grâces, la RFDA organise sa collecte annuelle de nourriture Harvest for Hunger du jeudi au samedi dans l'espoir de s'approvisionner pour la période des Fêtes.

Nous utilisons la collecte de nourriture comme une sorte de point de départ pour la sensibilisation à la sécurité alimentaire à Thunder Bay et dans la région , mentionne Brendan Carlin, responsable des services communautaires et du développement durable de la RFDA .

Ouvrir en mode plein écran Brendan Carlin affirme que le recours aux banques alimentaires a augmenté, tandis que les donateurs ressentent aussi les effets de la hausse du coût de la vie. Photo : CBC/Sarah Law

Cependant, comme il l'a souligné, le besoin existe toute l'année et il est de plus en plus difficile pour nous de maintenir les tablettes remplies pendant toute cette période .

Les dons monétaires sont toujours utiles, mais les produits de base tels que la soupe, les pâtes, la sauce pour pâtes, les céréales et les fruits et légumes en conserve sont toujours nécessaires, souligne-t-il.

Soutiens aux étudiants

Le mois prochain, le Collège Confederation organisera sa collecte annuelle de nourriture.

Robin Gathercole, président du syndicat des étudiants, affirme que la banque alimentaire a tendance à être plus utilisée au début de chaque semestre et lorsque les subventions du Régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario (RAFEO) commencent à s'épuiser.

Surtout avec beaucoup de nouveaux étudiants étrangers nouvellement arrivés au Canada, je pense qu'ils sont encore en train de s'habituer à la communauté [et] aux endroits où ils peuvent faire leurs courses , mentionne M. Gathercole.

Ouvrir en mode plein écran Robin Gathercole, le président du syndicat étudiant du College Confederation, affirme que la banque alimentaire de l'établissement est plus utilisée au début de chaque semestre. Photo : CBC/Sarah Law

M. Gathercole souligne qu'il est important que les gens soient conscients que les étudiants disposant d'un budget limité ont également besoin d'avoir accès à des repas abordables et nutritifs.

Quand j'étais étudiant, le dîner Kraft et les nouilles ramen étaient mon régime de prédilection , affirme-t-il.

Je suis revenu en tant qu'étudiant adulte il y a quelques années et je connaissais l'importance de manger sainement et cela a fait une grande différence, du point de vue des études et simplement du point de vue de la santé mentale.

Avec les informations de CBC