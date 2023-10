Des organisations de défense de l’environnement et des regroupements citoyens qui militent pour la protection des terrains de golf estiment que la réforme de la Loi sur l’expropriation ne donnera pas aux villes la marge de manœuvre nécessaire pour protéger les milieux naturels.

Bien qu'elles se soient dotées d'objectifs pour protéger leur territoire, les municipalités se heurtent ces dernières années à des contestations devant les tribunaux lorsqu'elles tentent d'acquérir des espaces verts en milieu privé.

Convoités à la fois par des promoteurs qui souhaitent construire des développements immobiliers et des municipalités qui se disent soucieuses d'accroître la superficie des milieux naturels accessibles aux citoyens, les terrains de golf incarnent bien cet enjeu.

Grâce aux pouvoirs qu'elle détient, une municipalité peut modifier le zonage d'un terrain de golf sans en être propriétaire afin de lui conférer un statut de conservation – ce qui priverait alors un promoteur d'y construire, par exemple, des immeubles en copropriétés (condos).

Parce qu'ils s'estiment lésés dans leur droit de jouir de leur terrain comme ils le désirent, les propriétaires qui s'opposent aux projets de conservation des villes brandissent de plus en plus la menace de poursuites pour expropriation déguisée .

Ils allèguent qu'ils ne disposent plus d'une utilisation raisonnable de leur propriété et réclament alors des dédommagements qui vont parfois au-delà des moyens des municipalités.

L'expropriation déguisée est l'argument mis de l'avant par les propriétaires en voie d'être expropriés et non pas un concept défini dans un texte légal. Les tribunaux s'en remettent donc à la jurisprudence. Telle que définie en 2018 par la Cour suprême du Canada dans son arrêt Lorraine (Ville) c. 2646‑8926 Québec inc., elle survient lorsqu’une administration municipale restreint la jouissance des attributs du droit de propriété sur un bien à un point tel que leur titulaire s’en trouve exproprié de facto .

Cette pratique vient mettre à risque les pouvoirs de conservation des municipalités, voire les paralyse , explique Me Merlin Voghel, avocat au Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE).

Dans un mémoire présenté à la Commission des transports et de l'environnement (CTE) de l'Assemblée nationale, le CQDE avance que les instances municipales, de peur d'être exposées à des poursuites aux coûts faramineux, n’osent plus accomplir les devoirs de conservation qui leur incombent.

Mais qu'est-ce qu'une utilisation raisonnable? Ce n'est pas balisé par la loi. C'est au cœur de la problématique : depuis près de 40 ans, la Loi sur l'expropriation ne définit pas ce qu'est l'expropriation déguisée.

À l'échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les poursuites intentées pour expropriation déguisée dans des dossiers où les villes ont tenté de mettre en application ces pouvoirs de conservation frôlent le milliard de dollars.

La Ville de Rosemère, par exemple, se fait réclamer 278 millions de dollars alors qu'on est face à une municipalité qui a un budget annuel de 37 millions , illustre Me Voghel.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Véritable pomme de discorde entre les deux parties, l'estimation de la valeur du terrain se fait au cas par cas. Sans surprise, les promoteurs réclament un montant gonflé par le potentiel de développement du terrain, tandis que les municipalités offrent un prix plus bas.

Pour éviter que chaque dossier se perde dans d'interminables débats – qui s'accompagnent de lourds honoraires à verser aux évaluateurs –, le CQDE réclame l'instauration de balises légales claires . Or, malgré de très timides tentatives de s'attaquer à la question de l'indemnisation, le projet de loi 22, qui doit remplacer la loi actuelle sur l'expropriation, échoue à proposer un cadre réglementaire pour y remédier, selon Me Voghel.

S'il est adopté sous sa forme actuelle, le projet de loi 22 ne modifie rien à l'interprétation actuelle de l'expropriation déguisée , résume l'avocat.

On ne vient pas se donner les moyens, comme société, de protéger les territoires qui doivent l'être très rapidement, notamment pour répondre aux objectifs de la COP15.

De passage à la CTE en septembre, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a elle aussi estimé que le problème demeure entier et que la réforme devrait comprendre un cadre juridique clair en la matière.

Publicité

Mettre fin à l'incertitude

Du même avis que le CQDE , la Coalition des terrains de golf en transition estime que la réforme présentée en mai par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ne permet pas de dénouer l'impasse.

Constituée de citoyens mobilisés au sein d'une vingtaine d'organisations depuis près de sept ans pour que ces espaces verts se retrouvent à l'abri du développement immobilier, la Coalition espérait une réforme avec des dents .

Mais pour protéger les terrains de golf, c'est sûr qu’on n'y arrivera pas, tout simplement parce que les villes n’ont pas les moyens de les acquérir à la valeur au propriétaire , réagit Catherine Vallée, porte-parole de la Coalition. Cette dernière a reçu l'appui de près de 70 groupes environnementaux, réunis sous la bannière de la Coalition verte.

Nous estimons qu'un changement de zonage [pour conservation] ne devrait pas entraîner une poursuite pour expropriation déguisée , insiste Mme Vallée.

Comme il n'a pas encore été adopté, le projet de loi 22 peut encore faire l'objet d'amendements.

Il y a urgence d'agir pour modifier cette loi parce qu’on est encore dans l’incertitude. Et pendant ce temps, les propriétaires et les promoteurs sont en train de s'organiser pour faire des poursuites contre la CMM puis contre les villes.

Dans leur mémoire, les avocats du CQDE proposent une série de modifications, dont celle d'intégrer des dispositions particulières pour encadrer l'expropriation lorsque celle-ci est menée à des fins de conservation.

Publicité

Il faut mettre en place un mécanisme rapide qui permet d'écarter les recours mal fondés [...] pour éviter d'engorger les tribunaux et éviter les frais judiciaires aux collectivités , explique Me Voghel.

Pour mettre un terme aux débats sur la valeur des propriétés, le CQDE suggère de se référer dorénavant à la valeur de l'évaluation municipale, en date de l'expropriation.

Pour l'heure, l'approche préconisée par le projet de loi 22 continue de se fonder sur un critère imprévisible – celui de l'utilisation la meilleure et la plus profitable – qui perpétue le flou sur la valeur des indemnisations à verser aux expropriés, selon le CQDE .

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Terrebonne est prise dans un bras de fer avec le propriétaire du golf Le Boisé, qui poursuit la municipalité pour expropriation déguisée et lui réclame 98 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Loin d'y voir une solution viable, Danielle Pilette, professeure associée au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l' UQAM , estime que fixer la valeur selon l'évaluation municipale ne réglera pas la question des nombreux recours judiciaires.

Les évaluations municipales sont sans cesse contestées! Si on applique cette solution, on se retrouvera quand même devant les tribunaux , souligne-t-elle.

Le projet de loi, poursuit-elle, ne satisfait ni ceux qui risquent d'être expropriés ni ceux qui risquent d’exproprier puisque la question est délicate et difficile à trancher.

Par ailleurs, Mme Pilette ne s'étonne pas que le dossier des expropriations déguisées n'y trouve pas son dénouement. C'est un peu utopique d'espérer d'un projet de loi présenté par la ministre des Transports qu'il vienne régler les problèmes environnementaux, lance-t-elle. Il vient surtout régler des problèmes d'expropriation à des fins d'infrastructures de transport.

Plutôt que de voir les instances municipales paralysées , la spécialiste estime que celles-ci ont des leviers pour agir, notamment en pigeant dans leur fonds réservé aux parcs et aux terrains de jeux, auquel contribuent les promoteurs.

Or, la professeure juge que les villes manquent un peu de transparence lorsque vient le temps de divulguer la valeur de ce fonds, qui est proportionnelle au dynamisme du marché immobilier de chaque municipalité.

Six mois de grâce

Du même souffle, juristes et citoyens dénoncent en outre l'absence d'incidence de la nouvelle loi sur les poursuites déjà en cours. Dans son mémoire, la CMM a pour sa part plaidé pour que les litiges en cours soient jugés en calculant les indemnités selon les nouvelles dispositions de la loi .

La Coalition des terrains de golf en transition déplore aussi le délai de six mois de grâce accordé à compter de la sanction de la nouvelle loi, période durant laquelle l'ancienne Loi sur l'expropriation continuera de s'appliquer.