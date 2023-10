Le prix Nobel de littérature 2023 a été décerné, jeudi, au dramaturge norvégien Jon Fosse pour « ses pièces novatrices », a annoncé le jury.

Romancier, essayiste, poète, auteur de livres pour enfants et surtout dramaturge, Jon Fosse est né sur la côte ouest de la Norvège, en 1959.

L'académie suédoise dit lui avoir décerné le prix pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrices qui ont donné une voix à l'indicible . Elle a aussi cité Septologien , un roman en sept chapitres et trois volumes, non encore traduit.

Je suis bouleversé et reconnaissant. Je considère qu'il s'agit d'une récompense pour la littérature qui vise avant tout à être de la littérature, sans autre considération.

Selon sa maison d'édition norvégienne Samlaget, ses textes ont été traduits dans une cinquantaine de langues. Ses pièces, produites plus d'un millier de fois dans le monde, ont particulièrement été jouées en Europe.

Au Québec, sa pièce Le nom avait été présentée au Théâtre Prospero en 2018 dans une mise en scène de Dominique Leduc. En novembre 2002, Denis Marleau du Théâtre UBU avait présenté en coproduction avec le Centre national des Arts Quelqu'un va venir, à l'Usine C.

S'émancipant des règles classiques, Jon Fosse fait fi de l'intrigue, réduite à un strict minimum, et recourt à une langue simple et dépouillée où la clé de compréhension est dans le rythme, la musicalité et les pauses.

Publicité

Ses personnages sont peu volubiles. Leurs phrases se répètent, à quelques changements infimes près, et restent en suspens. Les silences souvent lourds de sens font que, même ensemble, les êtres restent seuls.

Je n'écris pas de personnages au sens traditionnel du terme. J'écris de l'humain , confiait Jon Fosse en 2003 au Monde.

En recevant ce qui est considéré comme étant le prix le plus prestigieux en littérature, Jon Fosse rejoint l'Américaine Toni Morrison, le Japonais Kazuo Ishiguro et la Française Annie Ernaux.

Annie Ernaux était la récipiendaire du prix l'an dernier. Et, l'année précédente, il avait été remis au romancier Abdulrazak Gurnah, né à Zanzibar, mais exilé au Royaume-Uni depuis un demi-siècle.

Avec les informations de Agence France-Presse et The New York Times