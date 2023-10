La N.-É. promet des amendes si sa compagnie d’ambulance n'atteint pas les normes

Un responsable du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse a déclaré que le gouvernement imposerait une amende au service d'ambulance de la province s'il ne respectait pas les normes de performance en matière de délais d'intervention.

Craig Beaton, sous-ministre adjoint de la Santé, a fait ces commentaires lors d'une audience parlementaire en réponse au rapport de la semaine dernière de la vérificatrice générale Kim Adair.

Mme Adair a déclaré qu'il y avait un manque de responsabilité dans le service d'ambulance, car aucune amende n'avait été imposée depuis le renouvellement du contrat de la province avec la société d'exploitation Emergency Medical Care en 2021.

M. Beaton affirme que son service accumule désormais des données qui peuvent aider à déterminer quand les mauvaises performances des ambulances peuvent être attribuées à l'entreprise.

Charbel Daniel dit que le service d'ambulance a examiné les appels avec la GRC et que dans de nombreux cas, des véhicules étaient disponibles, mais les ambulanciers ont été retardés avec des appels plus graves. Photo : Gracieuseté de EHS

Le directeur général des opérations chez Emergency Medical Care, Charbel Daniel, dit que son entreprise n'a aucun problème avec les sanctions tant qu'il existe un cadre approprié pour déterminer à qui revient la faute.

Le rapport de Mme Adair révèle que le temps d'attente moyen pour une ambulance en 2022 est passé de 14 minutes à 25 minutes, tandis que les temps de réponse moyens ont augmenté entre 2 et 5 % par an entre 2017 et 2022.

Le rapport indique qu'après deux avertissements écrits, le ministère de la Santé peut imposer une amende de 10 000 $ par mois lorsqu'un délai de réponse standard n'est pas respecté. L'amende peut augmenter de 1000 $ pour chaque mois suivant pendant lequel la norme n'est pas respectée.