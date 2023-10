Le Festival du Voyageur va démolir les murs du Fort Gibraltar après l’effondrement d’une passerelle qui a blessé de nombreux enfants. L’organisation tiendra tout de même son festival au parc Whittier de Winnipeg du 16 au 25 février 2024, avant de lancer des consultations pour le réaménagement du site.

Le président du conseil d’administration du Festival du Voyageur Eric Plamondon a fait l'annonce, lors de l'assemblée générale de l'organisme mercredi soir, au Centre culturel franco-manitobain.

Pour l’instant, indique M. Plamondon, il n’y a pas d'échéancier déterminé pour ces travaux. Cependant, les murs seront démolis avant le prochain festival.

Notre intention c'est d'avoir un festival d'hiver sur le site. On est dans la période où les employés du festival sont en changement de vitesse pour livrer le festival. C'est la priorité. C'est là où les efforts sont , lance-t-il. Notre priorité, c'est la sécurité de tout le monde.

Le 31 mai 2023, une passerelle s'est effondrée au Fort Gibraltar lors d'une visite scolaire. Dix-huit personnes, principalement des enfants, avaient été transportées à l'hôpital.

Eric Plamondon, président du conseil d'adminstation du Festival du Voyageur.

Eric Plamondon affirme qu’après le festival 2024, au printemps, l’organisme consultera la communauté pour conceptualiser un nouveau fort.

C'est un site d'importance. On veut prendre le temps de comprendre son potentiel et en tirer son potentiel. On sait que c'est une structure coloniale, mais on croit que ça peut être une structure qui reconnaît que le site dégage plus de 1000 ans de connaissances , dit-il.

Il souligne que la nouvelle structure prendra en compte les besoins du festival et des partenaires et ses capacités de déploiements culturels du présent et du futur. Pour l'instant, aucun coût n'a été établi, précise-t-il.

Premier festival après le confinement

Après un retour du festival en mode réduit en 2022 en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, le festival hivernal de 2023 était de retour en pleine capacité. Plus de 76 000 personnes ont participé aux festivités.

Plus de 200 artistes se sont produits sur les différents sites du festival. Parmi les artistes invités figuraient Louis-Jean Cormier, Édith Butler et Radio Radio, notamment. De plus, les artistes locaux Andrina Turenne, Beauséjour, Jérémie and the Delicious Hounds, Flora Luna ou encore Fire and Smoke étaient de la partie.

Après l'inauguration de la boîte à chanson en 2022, une terrasse à chansons a été créée pour le festival 2023. Éric Plamondon se réjouit par ailleurs de la présence accrue d’art autochtone.

L’année 2022-2023 a aussi été marquée par le départ du directeur général Darrel Nadeau. Deux jours après la fin du festival, il annonçait qu'il quittait son poste après 6 ans. Sa successeure Breanne Lavallée-Heckert a été nommée en juin.

Un déficit gruge les réserves

À la fin de l'exercice financier 2022-2023, le Festival du Voyageur a enregistré un déficit de 279 479 $. Eric Plamondon affirme que l'organisme a dû piger dans son actif net qui était de plus de 738 000 $ pour éponger ses pertes.

Notre actif net est maintenant à près de 460 000 $. Au cours des prochaines années, il faudra le rebâtir pour revenir à une place encore plus confortable , dit-il.

Eric Plamondon note que l'organisme a subi les contrecoups de l'inflation avec des locations qui coûtent plus cher, les déplacements et l'hébergement coûtent aussi plus cher , précise-t-il.

Il ajoute que le Festival a fait des investissements pour moderniser le système de billetterie et de paiement. Des travaux pour l’accessibilité du site et pour de nouveaux réseaux d’électricité ainsi que de gaz naturel au parc du Voyageur ont aussi été faits pour la pérennité du festival.

Il croit que le fait d'avoir obtenu un statut d'organisme de charité aidera le festival à aller chercher d'autres sources de financement.