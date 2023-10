Bonjour Business : des entrepreneurs francophones à l’honneur

Une cinquantaine d’entrepreneurs francophones se sont réunis au centre communautaire Roundhouse de Vancouver lors du deuxième salon Bonjour Business.

L’événement organisé par la Chambre de commerce francophone de Vancouver se voulait une occasion pour réseauter et se faire connaître en contexte minoritaire.

Rencontrer des francophones, présenter mes produits et voir quel genre de choses aiment et recherchent les gens d’ici , explique Viviane Guyot, présidente de Topi Imports, qui fait venir des produits de France.

Partager nos idées, parler avec des gens motivés, c’est le but , raconte le Suisse Thomas Arn, copropriétaire et fondateur de Stories by Swissbo, une boutique de cadeaux souvenirs à North Vancouver.

Réseauter et s’entraider

Après le séisme meurtrier du 8 septembre au Maroc, certains sont aussi présents pour aider les victimes. On est là pour une levée de fonds en collaboration avec la Chambre de commerce , témoigne Abdel Moujoud Elgadi, président de l'Association Maison du Maroc, à Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran Abdel Moujoud Elgadi, président de l'Association la Maison du Maroc, à Vancouver. Photo : Radio-Canada

Avec des informations de Julie Carpentier