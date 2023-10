Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie en faveur d’une grève

Les membres du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie ont voté à 98 % en faveur d’un mandat de grève.

Les membres du syndicat viennent de donner un signal clair, comme dans tous les autres syndicats du Front commun, que le gouvernement devra changer sa trajectoire de façon importante pour éviter un conflit de travail qui paralysera le Québec dans les prochaines semaines , a indiqué le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, Richard Bergevin, par voie de communiqué.

Ce sont 1175 enseignants qui étaient présents lors de l’assemblée générale, mercredi soir.

Le syndicat, qui représente plus de 4000 membres, est en négociation depuis près d’un an. Les enjeux prioritaires sont la composition des classes, l’allègement de la tâche, la rémunération des enseignants du secteur public et la valorisation de la profession d’enseignant.

La convention collective des enseignants est échue depuis mars 2023 et le syndicat est à la table des négociations depuis janvier 2023. Selon les membres, il y a eu peu de développement depuis.

Rappelons que le gouvernement offrait 9 % d’augmentation salariale sur cinq ans, une hausse nettement insuffisante selon les syndiqués.

Le Syndicat représente les employés des centres de services scolaires des Hauts-Cantons, de la Région-de-Sherbrooke et des Sommets.

L’assemblée générale a eu lieu au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.