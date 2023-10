L’entreprise de restauration aérienne Newrest nie avoir exploité des travailleurs

L’entreprise de restauration aérienne Newrest a formellement démenti mercredi avoir employé des travailleurs sans papiers dans ses installations de Montréal ou avoir utilisé leur statut précaire pour les exploiter.

Newrest, qui fournit des repas pour des compagnies aériennes comme Air Canada, KLM ou Air France, a affirmé qu'elle respectait scrupuleusement les lois canadiennes et québécoises en matière d'emploi et d'immigration.

4:29

Selon la demande d’action collective, plus de 400 personnes ont été attirées au Canada avec des prétentions fallacieuses par l’agence de placement Trésor, de Laval.

Newrest dit qu'elle prend ces plaintes au sérieux et qu'elle mène une investigation complémentaire .

L'entreprise, qui exerce ses activités au Canada depuis 2010, affirme n'avoir jamais été sanctionnée par les autorités canadiennes.

Des travailleurs dans une situation hyper précaire

Benoît Scowen, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, qui est à l’origine de la demande d’action collective, explique que les travailleurs étaient dans une situation hyper précaire .

Ils avaient travaillé sans permis approprié, et l’employeur et l’agence [Trésor] les menaçaient de perte d’occasion pour le permis de travail, de licenciement possible et même de déportation , assure M. Scowen.

Les travailleurs auraient subi des abus physiques, psychologiques et sexuels. Ils n’auraient pas été correctement payés ni adéquatement formés ou équipés, selon les documents de la demande d’action collective.

Andrea Chavez, qui a travaillé plus d’un an chez Newrest, affirme avoir subi des abus physiques, psychologiques et sexuels de la part de ses superviseurs. J’ai commencé à travailler et j’ai eu des crises de panique parce que la pression était trop forte , a-t-elle témoigné au micro de Radio-Canada.

Un représentant du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, Manuel Salamanca Cardona, a affirmé en entrevue à l'émission Le 15-18 qu'il souhaite que justice soit rendue et que le jugement de cette affaire, si la demande de l’action collective est autorisée, devienne un précédent juridique.

Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants affirme que Newrest n’est pas un cas isolé.

Avec les informations de La Presse canadienne et d'Aimée Lemieux