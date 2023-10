Une Abitibienne parmi les 20 personnalités marquantes du Québec de l’INM à 18 ans!

Mishka Caldwell-Pichette, une jeune femme engagée de Rouyn-Noranda, fait partie des 20 personnalités marquantes au Québec sélectionnées par l’Institut du Nouveau-Monde (INM) pour souligner ses 20 ans d’engagement et de participation citoyenne.

Sébastien Lemire, député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, et Dominique Anglade, ancienne ministre et ex-cheffe du Parti libéral du Québec, font notamment partie de ce club sélect.

C’est quelque chose d’un peu fou pour moi, je ne le réalise pas tout à fait encore!, a lancé Mishka Caldwell-Pichette en entrevue à l’émission Ça vaut le retour. (Nouvelle fenêtre) Je n’avais pas compris l’ampleur du projet pour les célébrations de l’École d’été [de l’INM]. Ça me touche de voir mon parcours souligné à côté de toutes ces personnalités.

L’étudiante de 18 ans au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est la plus jeune personne sélectionnée au sein de ce groupe.

Tous les autres ont au-dessus de 20 ans. Je n’étais même pas née lors de la première année de l’école d’été! Comme jeune femme de région, c’est un pas de plus. C’est beaucoup de travail, mais ce sont des choses qui me tiennent à cœur et qui me passionnent , a-t-elle raconté.

Beau palmarès

Mishka Caldwell-Pichette a notamment participé à la COP-15 sur la biodiversité, en décembre 2022 à Montréal, remporté la palme à Force Avenir et pris part à une simulation à l’Assemblée nationale.

Vice-président de Citoyenneté jeunesse, elle occupe aussi divers postes dans des comités sur la transition énergétique, la justice sociale et l'environnement, par exemple, en plus de s’impliquer dans la vie étudiante au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Je ne pense pas être un fait rare, sauf peut-être dans la multitude des implications. Ça occupe tous mes temps libres. C’est difficile d’aller chercher des jeunes en région pour l’engagement , a-t-elle signalé.

J’espère que ça va montrer que peu importe qui on est, on est capable de se donner, d’y aller à fond, dans un projet ou un engagement, peu importe lequel. Mon engagement, c’est un peu mon quotidien, a ajouté Mishka. Je ne remarquais pas que ça devait être souligné à ce niveau-là. C’est en parlant avec des jeunes lors d’un événement, où ils me disaient : ‘’Merci pour ce que tu fais, t’es inspirante’’. C’est un peu là que j’ai réalisé que je peux avoir une influence, que je peux être un peu un modèle pour d’autres personnes.

À Dubaï en décembre

Autre honneur pour Mishka Caldwell-Pichette, elle a été choisie pour faire partie d’une délégation jeunesse à la COP-28 sur les changements climatiques, qui aura lieu en décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. C’est un autre gros projet qui s’en vient! , a-t-elle signifié.

Invitée à livrer un message à ceux qui se trouvent trop jeunes ou qui estiment manquer de temps pour s’impliquer, Mishka estime qu’ils ne doivent pas hésiter.