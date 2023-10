Les retombées des croisières pourraient atteindre 40 M$, selon Promotion Saguenay

L’accueil de navires de croisières au quai d’escale à La Baie et les activités touristiques qui s’y rattachent pourraient rapporter cette saison plus de 40 millions de dollars en retombées économiques, estime la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey.

La saison 2019, avec les retombées directes dans notre milieu local, on parlait d'environ 25 millions de dollars avec une saison d'environ 50 escales. Cette année avec 82 escales, c'est 50 % de plus d'achalandage. Donc l'impact est proportionnel , a-t-elle avancé au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon ce calcul, un navire de croisière seul rapporterait 500 000 $ en retombées économiques. Pour une saison de 82 navires, comme c’est le cas cette année, c’est donc plus précisément 41 millions de dollars.

Les navires doivent par ailleurs payer des frais d’amarrage s’ils veulent accoster au quai d’escale. Pour le Queen Mary 2, qui a accosté mercredi matin à La Baie, les frais tournent alentour de 22 000 $ à 25 000 $.

Des frais de débarquement peuvent aussi varier entre 27 000 $ à 30 000 $, tout dépendamment du nombre de passagers, pour ce même paquebot.

[Un montant que] la ligne de croisière va défrayer avant même qu'il y ait une activité touristique. Donc déjà, le navire de croisière, pour être à quai, doit débourser environ, pour le Queen Mary 2, 50 000 $. Va s'ajouter à ça la panoplie d'activités touristiques , a ajouté Mme Nemey.

Une quarantaine de personnes doivent être embauchées par Promotion Saguenay pour coordonner l'accueil d'un navire comme le Queen Mary 2, qui peut compter un peu plus de 2600 passagers.

La directrice générale de Promotion Saguenay indique que les croisiéristes sont très nombreux à débarquer des paquebots, ce qui contribue aussi aux retombées économiques. Ils dépenseraient entre 100 $ et 150 $ par personne.

Évidemment, ça dépend de l’offre touristique que la ligne de croisière a réservée. Sur le territoire, il y a des passagers qui se rendent jusqu'à Val-Jalbert, d'autres vont se rendre même jusqu'à Tadoussac, jusque dans le Bas-Saguenay, donc jusqu'à L’Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité.

L’idée selon laquelle une grande proportion d’entre eux demeureraient à bord est un mythe, a-t-elle ajouté.

C'est un mythe, puis je pense que la plus belle façon d'en témoigner, c'est d'aller directement sur les quais. On le voit le matin, les gens déambulent. Les gens sont curieux. En fait, ce qu'ils achètent d'abord et avant tout, c'est un voyage. Ils achètent une destination qu'ils veulent découvrir.