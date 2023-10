Les autorités canadiennes en ont plein les bras. Ce sont 103 000 signalements pour exploitation d’enfants qui ont été faits entre avril 2022 et mars 2023.

À titre de comparaison, pour l’année précédente, ce sont 52 000 plaintes qui ont été reçues. Ce nombre a presque doublé en une année.

C’est un nombre qui a surpris le porte-parole du Centre canadien de protection de l’enfance, René Morin. On savait que pendant la pandémie, avec les mesures de confinement, le temps d'écran avait augmenté de façon assez marquée chez les jeunes. On s’attendait à ce que les choses reviennent à la normale, mais visiblement, les habitudes de consommation d'Internet se sont maintenues , souligne-t-il.

Les plaintes en chiffres *Pourcentage d’augmentation des signalements dans les six derniers mois. Sextorsion : 47%

Pédopornographie : 31 %

Leurre informatique : 27%

Ainsi, les jeunes sont toujours présents en grand nombre sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont plus présents que jamais sur les médias sociaux, sur les jeux en ligne, et ce sont autant d’endroits où les prédateurs d’enfants sont aux aguets pour s’en prendre à eux, malheureusement , exprime le porte-parole.

Publicité

Projet Arachnid

Au Centre canadien de protection de l’enfance, afin de supprimer le plus d’images pédopornographiques possible, une nouvelle technologie a été créée. On a développé le projet Arachnid, qui balaie Internet à la recherche de signatures numériques qui correspondent à des images connues. Dans les six derniers mois, on a envoyé 3,7 millions de demandes de suppressions aux fournisseurs de services Internet qui hébergent ces images , précise René Morin.

Ce dernier ajoute que dans plus de 50 % des cas, les images sont bel et bien supprimées dans les 24 h suivant la demande.

Ce qui est inquiétant, c’est que souvent, on parle d’images connues, pas d’images qui viennent d’être créées. Ces images peuvent être en circulation sur Internet depuis un certain temps et le problème, c’est qu’on ne voit pas pourquoi ces images devraient constamment apparaître sur des serveurs , se questionne M. Morin.

Il réclame l’aide du gouvernement pour intervenir et forcer les entreprises de technologie à mettre en place des mesures pour intercepter les images et, ainsi, mieux protéger les jeunes utilisateurs des médias sociaux.

De plus en plus jeunes

Des victimes de plus en plus jeunes. C’est le constat que fait le Centre canadien de protection de l’enfance. On observe cette tendance depuis plusieurs années. Il y a un appétit grandissant pour des enfants de plus en plus jeunes, parfois même pour des bébés. C’est la triste réalité , se désole René Morin.

Il ajoute que dans une grande proportion des cas rapportés, les premiers échanges entre l’enfant et l’agresseur se font sur Instagram, pour ensuite se poursuivre sur d'autres plateformes comme Skype ou, souvent, Snapchat. Les plateformes de diffusion en continu, comme Omegle par exemple, sont également au cœur du problème.

Instagram et Snapchat, ce sont les deux grandes plateformes où il se passe pas mal de choses.

De manière générale, les crimes sexuels sont les crimes les moins signalés. Les jeunes vont souvent essayer de régler le problème par eux-mêmes. Les chiffres sont alarmants, mais la réalité est probablement encore pire , précise René Morin.

Ce dernier ajoute qu’il n’existe pas de profil type du cyber agresseur.