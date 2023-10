Le président de Bell Canada, Mirko Bibic, a défendu mercredi en Nouvelle-Écosse la couverture cellulaire de l’entreprise. Il demande au gouvernement de créer de meilleures conditions pour étendre le réseau.

Communications en cas d’urgence

Cette province a été frappée cette année par des feux de forêt et des inondations qui ont fait quatre morts.

La fiabilité des communications lors de ces événements a été critiquée.

En juillet, lorsque des pluies diluviennes ont causé des inondations éclairs, plusieurs résidents n’ont pas reçu l’avis d’alerte parce que la couverture cellulaire laisse à désirer dans la région, avait déploré le maire de West Hants, Abraham Zebian.

Le député de Kings-Hants, Kody Blois, n’en était pas enchanté non plus. En pleine catastrophe naturelle, le ministre fédéral de la Protection civile lui a téléphoné. Ce n'était pas possible de prendre l'appel. C'est juste 7 km à l'extérieur de l'autoroute 101. C'est inacceptable , avait déclaré Kody Blois.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Kody Blois, la vice-première ministre Chrystia Freeland, Marie Harvie, résidente d'Ellershouse, et Abraham Zebian. Ils discutent le 27 juillet à West Hants des dommages causés par des inondations. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Mercredi, devant la Chambre de commerce d’Halifax, le président de Bell Canada a vanté l’ampleur la couverture qu’offre le géant des télécommunications. Pas moins de 98 % de la population a accès aux réseaux sans fil de Bell, a avancé Mirko Bibic.

Comment rejoindre les 2 % qui manquent?

Selon Build Nova Scotia, la société de la Couronne responsable de la gestion des infrastructures en Nouvelle-Écosse, il y a 21 000 foyers qui n’ont pas d’accès au réseau cellulaire dans la province.

Pourquoi 2 % de la population n’a pas accès? Les coûts , a répondu Mirko Bibic dans une entrevue, mercredi. C'est très dispendieux de construire à travers le pays , a-t-il dit, soulignant la faible densité de population au Canada.

Il faut que les autres fournisseurs bâtissent aussi. Et il faut de l'aide : il faut faire des partenariats entre le fédéral le provincial et les fournisseurs pour combler le 2 % qui manque , déclare M. Bibic.

Ouvrir en mode plein écran Mirko Bibic, président de Bell Canada, mercredi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

La réglementation, affirme-t-il, est contraignante. La réglementation exige qu'on donne accès à ces réseaux à nos compétiteurs et le régulateur, aussi, impose les prix qu'on peut charger aux compétiteurs .

Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de créer des conditions, de créer des incitatifs pour que les fournisseurs bâtissent plus et donc il faut alléger le réseau réglementaire , a soutenu le dirigeant de Bell Canada. Il faut développer un cadre de politiques publiques qui permet aux fournisseurs d'Internet, les investisseurs, les bâtisseurs de réseaux d'y aller plus vite .

De son côté, Build Nova Scotia assure travailler sur une stratégie gouvernementale pour fournir des services aux régions mal desservies

D’après le reportage de Julie Sicot