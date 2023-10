Perquisition chez les Hells Angels à Frampton : trois arrestations

Vingt-cinq policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et d'autres services de police ont mené une perquisition dans le cadre d’une enquête en matière d’armes à feu au repaire des Hells Angels à Frampton, en Beauce, mercredi soir. Trois hommes ont été arrêtés sur les lieux.

L'Escouade nationale sur la répression du crime organisé menait des perquisitions en matière d’armes à feu dans différents bâtiments situés sur le 2e Rang à Frampton , a indiqué le porte-parole délégué de la SQ, Louis-Philippe Bibeau.

L'endroit est relié au crime organisé, plus précisément aux Hells Angels.

En plus de policiers de la Ville de Québec et de la Ville de Lévis ainsi que d'enquêteurs de la SQ , le groupe tactique d’intervention et des maîtres-chiens étaient sur place.

Selon le sergent Bibeau, trois hommes ont été arrêtés sur les lieux . Ils seront interrogés plus tard dans la soirée.

Des armes à feu et des munitions ont aussi été saisies.

Plus de détails à venir.