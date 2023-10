Une exposition à la mémoire de Jean-Jules Soucy débute au Centre Bang

Pour célébrer son 65e anniversaire, le centre d'art actuel Bang, situé dans l'arrondissement Chicoutimi, tient plusieurs activités, dont une exposition en hommage à l’artiste Jean-Jules Soucy.

L’idée de cette galerie à la mémoire du créateur originaire de La Baie a émergé un peu avant son décès en 2022. Ça a commencé lorsque Jean-Jules était hospitalisé. Je lui ai dit qu'il y aurait un hommage à Bang , explique sa sœur. Hélène Soucy avait formulé cette promesse afin de lui mettre un baume sur le cœur ; elle n’avait même consulté la salle d’exposition.

Ouvrir en mode plein écran La soeur de Jean-Jules Soucy, Hélène, lui avait promis qu'une exposition au Centre d'art actuel Bang aurait lieu après sa disparition. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Ça l’a mis tellement de bonne humeur. Il appelait le monde et il disait : je vais avoir un hommage à Bang! Mais moi, je n’avais rien , raconte en souriant celle qui a partagé son enfance avec l’artiste contemporain qui s'est éteint à 71 ans.

Tout de suite après son départ, sa parente s’est retroussé les manches pour honorer sa parole en rassemblant ses œuvres. J’ai commencé la restauration, du moins pour moi, car je savais qu’il y avait des perles à garder de Jean-Jules. C’était aussi pour la famille, pour les héritiers , explique la co-commissaire de l’exposition.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition en hommage à Jean-Jules Soucy s'intitule « Quoi offrir en cas d’eau ». Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Gilles Sénéchal est le second commissaire derrière l’activité, qu’il décrit comme un legs pour la communauté culturelle et artistique . Jean-Jules, c’était un grand artiste de la région. C’était un ami aussi. J’en parle, et je suis triste , dit-il avec un trémolo dans la voix.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Sénéchal était un admirateur du travail de Jean-Jules Soucy, mais aussi un ami de ce dernier. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Selon lui, l’exposition est particulièrement captivante parce qu’elle met la lumière sur les créations inconnues du public, datées des années 70, 80 et 90.

Ça, c’est intéressant, on peut voir l’ensemble de l'œuvre. C’est un festival de couleurs.

Un peu comme les paysages rouges et orangés de l’automne. Avant ou après la randonnée, il faut absolument passer par ici! , ajoute-t-il.

D'après le reportage de Julie Larouche