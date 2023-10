La victoire du NPD au Manitoba suscite des réactions positives en Saskatchewan

L'élection du néo-démocrate Wab Kinew au poste de premier ministre du Manitoba suscite des réactions positives de nombreux représentants politiques en Saskatchewan. En effet, cette victoire fait de M. Kinew le premier membre d'une Première Nation à devenir le chef du gouvernement d'une province canadienne.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba a remporté mardi les élections provinciales dans sa province, succédant ainsi à Heather Stefanson. Au terme de la soirée électorale, cette dernière a démissionné du poste de cheffe du Parti progressiste-conservateur.

Pour la cheffe du NPD de la Saskatchewan, Carla Beck, il s’agit d’ une victoire historique . Elle espère que les deux gouvernements provinciaux parviennent à trouver un consensus sur les enjeux liés aux Prairies.

C’est vrai qu'il y a d'autres intérêts dans l’Ouest sur lesquels nous avons besoin que tous les dirigeants se concentrent. Les campagnes électorales peuvent être source de division , a indiqué Carla Beck lors d’une conférence de presse.

Une fois élus, je pense que c'est ce que l'on attend de tous les dirigeants, c'est qu'ils se mettent au travail et collaborent avec d'autres gouvernements et d'autres dirigeants pour le bien-être de la population , dit-elle.

Ce fut une nuit historique. [...] Nous sommes vraiment très heureux pour le premier ministre élu Wab Kinew et toute son équipe au Manitoba.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Pour sa part, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a félicité la victoire de Wab Kinew, soulignant que ce résultat pourrait avoir des effets à l'échelle nationale.

Publicité

Tout en reconnaissant l'existence de possibles divergences, Scott Moe s'engage cependant à maintenir la collaboration entre le Manitoba et la Saskatchewan afin de faire face ensemble aux défis communs auxquels ces provinces sont confrontées.

La politique est différente selon ma position sur certains sujets par rapport au premier ministre désigné du Manitoba , confie Scott Moe.

La plupart des discussions auront lieu au niveau du Conseil de la fédération, où nous travaillons avec des leaders de différentes tendances politiques. Nous nous réjouissons donc de travailler avec le premier ministre désigné Kinew à la table du Conseil de la Fédération , ajoute-t-il.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

De son côté, le professeur en sciences politiques de l'Université de Winnipeg Félix Mathieu évalue que l'accession au pouvoir du NPD au Manitoba aura un impact sur la relation entre les provinces des Prairies et le gouvernement fédéral.

Publicité

Ce n'est plus vrai qu'on va avoir un front commun qui peut plus facilement s'établir dans les trois provinces des Prairies , a expliqué M. Mathieu lors de son passage à l’émission Point du jour.

Là, oui, il en reste deux qui sont bleues, [...] en Saskatchewan et en Alberta, [...] mais du côté du Manitoba, avec un gouvernement orange, on est beaucoup plus portés à s'associer, à se lier d'amitié sur le plan idéologique avec le gouvernement central à Ottawa sous la gouverne de Justin Trudeau , ajoute-t-il.

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) n’a pas donné suite à la demande d’entrevue de CBC /Radio-Canada.

Les néo-démocrates au pouvoir au Manitoba : quels impacts pour la Saskatchewan ?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Point du jour. Les néo-démocrates au pouvoir au Manitoba : quels impacts pour la Saskatchewan ? ÉMISSION ICI PREMIÈRE Point du jour Écouter l’audio (Les néo-démocrates au pouvoir au Manitoba : quels impacts pour la Saskatchewan ?. 12 minutes 4 secondes) Durée de 12 minutes 4 secondes 12:04

Avec les informations d’Ernst Jeudy