La chaleur devrait s’atténuer à partir de vendredi au Québec

« C'est l'été qu'on n'a pas eu » : la vague de chaleur provenant du sud des États-Unis a entraîné des températures anormalement élevées pour un mois d'octobre au Québec, ce qui n'a pas manqué de réjouir certaines personnes. Des records ont d'ailleurs été battus dans plusieurs régions de l'est du Canada mardi.

Les températures devraient demeurer élevées jusqu’à vendredi, puis la chaleur devrait s’atténuer. Les températures devraient alors redescendre autour de 10 à 15 degrés Celsius, selon les secteurs, lorsqu'un front froid va s’imposer. Et le ciel sera de plus en plus nuageux.

Les températures de mercredi restent à être confirmées par Environnement Canada, mais selon les données recueillies, Montréal a enregistré 29,2 degrés Celsius, soit la température la plus élevée au mois d’octobre depuis 1953, où elle avait atteint 25 degrés.

Ce n’est pas normal, mais il faut sortir et en profiter , disait une passante au micro de Radio-Canada à Montréal, mercredi. C'est les changements climatiques.

Le météorologue de Radio-Canada Waldir Da Cruz explique que les normalités météo sont revues tous les 10 ans.

Ainsi, les prochaines « normales » servant à constater les écarts de température seront instaurées en 2030. Les mesures de référence seront alors les températures et les précipitations enregistrées entre 2020 et 2030.