Des cas documentés de mauvais traitements poussent un comité sénatorial à enquêter sur les conditions des travailleurs étrangers temporaires, au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays.

Des chercheurs de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, de l’Université St. Thomas au Nouveau-Brunswick et de l’Institut Cooper à l’Île-du-Prince-Édouard ont levé le voile l’hiver dernier sur des conditions déplorables.

Leur rapport a fait état d’abus et de harcèlement. De plus, une Costaricienne ayant travaillé pour une entreprise agricole à Memramcook au Nouveau-Brunswick a témoigné au Sénat y avoir été agressée physiquement et harcelée, puis ciblée par des représailles.

Le problème avec les permis fermés

Le sénateur René Cormier du Nouveau-Brunswick fait partie de ce comité sénatorial.

Les employeurs qu'on a rencontrés, de manière générale, c'étaient d'excellents employeurs , a-t-il dit en entrevue. Par contre, quand on a rencontré en privé des employés, eux nous faisaient part de [...] grands, grands défis en matière de discrimination et de conditions de travail.

3:04 Le sénateur acadien René Cormier en entrevue avec un journaliste Photo : Radio-Canada

Le sénateur Cormier explique que le noeud du problème, ce sont les permis de travail fermés qui lient les travailleurs étrangers temporaires à un seul et unique employeur.

Un avocat spécialisé en droit des migrants, Aditya Rao, juge qu'il est urgent d'abolir les permis de travail fermés qui lient les travailleurs étrangers temporaires à un seul et unique employeur.

Il croit que ce type de permis ouvre la porte aux abus.

Les travailleurs migrants savent que ça ne vaut pas la peine de dire quelque chose , dit Aditya Rao. S’ils refusent d’accepter les mauvais traitements d’un employeur, leur permis leur interdit de travailler pour un autre employeur au Canada : c’est donc l'expulsion qui les attend.

Les menaces de déportation s'ils disent quelque chose, s'ils essaient de revendiquer leurs droits , résume Maître Rao. Les travailleurs migrants savent que ça ne vaut pas la peine.

Ouvrir en mode plein écran Aditya Rao est avocat au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Une demande de recours collectif contre les permis fermés a d’ailleurs été déposée au Québec le mois dernier. L'Association pour les droits des travailleurs de maison et de ferme estime que ces permis vont à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le Nouveau-Brunswick a accueilli 3670 travailleurs étrangers en 2022. Ils venaient principalement du Mexique, de la Jamaïque et des Philippines.

Plus de la moitié travaillaient dans l'industrie de la transformation des produits de la mer.

Nat Richard, directeur général de l'Association des transformateurs de homard, affirme qu'on ne doit pas généraliser pas à partir de certains cas. La très, très grande majorité des employeurs sont de bons employeurs, se soucient du bien-être de leurs employés , affirme-t-il. Et ceux qui ne le font pas [...], le gouvernement fédéral a toute l'autorité pour les sanctionner et les exclure carrément du programme.

2:45 Nathanaël Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard Photo : Radio-Canada

M. Richard soutient que les employeurs qui ont recours aux travailleurs étrangers temporaires doivent investir de 3000 $ à 5000 $ avant même que ces personnes n'aient commencé à travailler. Ce sont des frais plus élevés, dit-il, que pour l'industrie agricole, qui elle aussi emploie beaucoup de gens de l'étranger.

Les employeurs qui décident de faire appel à des travailleurs internationaux, ils ne le font pas à la légère. C'est un programme extrêmement compliqué à gérer. Il y a des coûts importants qui doivent être engagés par les employeurs, en amont , soutient-il.

Selon l’avocat Aditya Rao, l'existence d'employeurs équitables n'excuse pas les trop nombreux cas de harcèlement et d'abus.

C'est pas une situation qui a besoin de plus d'études, ç’a été déjà étudié , martèle-t-il. On n’a pas besoin de plus d'enquêtes, plus d'études. On a besoin d'actions.

Aucune date n'a été fixée pour le dépôt du rapport du comité sénatorial. Selon René Cormier, ce devrait être fait avant l'été prochain.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo