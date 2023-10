Une marche pour rendre hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées a eu lieu mercredi à Calgary. Plus de 200 participants ont apporté leur soutien en cette 20e Journée annuelle Sisters in Spirit.

Nicole Johnston, mère d'une victime, a pris la parole devant la foule, disant qu’elle doit rester forte pour la communauté et qu'un changement est attendu depuis longtemps. Je prie pour que des événements comme celui-ci continuent à faire évoluer le système judiciaire. Le système actuel ne fonctionne pas, car nous continuons à organiser ces événements chaque année.

La marche qui a débuté dans la 8e Avenue s’est terminée à Olympic Plaza avec plusieurs témoignages de membres de familles qui ont perdu un proche.

Chantal Chagnon, qui est activiste, estime que le nombre de personnes venues participer montre la portée de ces questions. Nous marchons tous pour quelqu'un. Je marche pour tant d'amis à moi qui ont perdu leurs proches. Je pense qu'il est important que nous nous réunissions en tant que communauté, que nous montrions notre soutien et que nous guérissions ensemble.

Elle ajoute que le fait de participer à des événements comme celui-ci permet de garder le sujet à l'esprit. Cela nous sort du domaine des statistiques pour entrer dans celui de l'histoire réelle [...] ces histoires déchirantes nous rapprochent les uns des autres.

Pour les organisateurs de l'événement, si ces rassemblements existent à un rythme annuel, c’est parce que le problème est encore présent dans la société. Même s'il est agréable de voir un grand nombre de personnes se présenter aujourd’hui, il est triste de constater qu'il y en a encore des rassemblements 20 ans plus tard , dit Autumn EagleSpeaker, de la Première Nation Kainai.