Un monument en mémoire des femmes et des filles autochtones dévoilé à Yellowknife

La Journée nationale d’action pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est soulignée à Yellowknife avec une manifestation silencieuse, un cercle de discussions et le dévoilement d’un monument à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.

L’artiste inuvialuk Myrna Pokiak a créé le monument. La pièce centrale de son œuvre, le parka rouge, honore les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et représente la culture nordique.

Le socle sur lequel repose le parka est un tambour représentant le tambour déné. Les plumes forment le symbole de l’infini, représentant les Métis. Une lampe à huile, qulliq, est posée devant le moment, et représente les peuples Inuvialuit et Inuit des Territoires du Nord-Ouest.

Différents groupes, comme l’Association des femmes autochtones des Territoires du Nord-Ouest et des gouvernements autochtones du territoire, ont révisé le concept et partagé leur avis sur l’emplacement.

Selon la présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, Gerri Sharpe, l’emplacement est déterminant : Le fait que ce monument soit à l’Assemblée législative est important, car nous devons tenir nos politiciens, nos législateurs et nos décideurs politiques responsables.

Cercle de discussions

Une manifestation silencieuse et un cercle de discussions sont prévus mercredi, organisés par l’Association des femmes autochtones des Territoires du Nord-Ouest.

Melissa B. Hardisty, la mère d’Etandà, une fille de 12 ans tuée à Fort Resolution en 2015, en fera partie.

Kathy Meyer, la mère d’Angela Meyer, disparue en 2010, participera aussi au débat de spécialistes, ainsi qu’Arlene Hache, l’une des fondatrices de la Société des femmes de Yellowknife, et Joanne Strutko. Les membres du public sont aussi invités à partager leurs histoires.

Ouvrir en mode plein écran Kathy Meyer prendra la parole lors d'un panel organisé pour commémorer la mémoire des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Sa fille Angela est portée disparue depuis 2010. Photo : Radio-Canada / Jenna Dulewich

Le but de la discussion est de se soutenir les uns et les autres, de partager et d’être ensemble , explique Marie Speakman, de l’Association des femmes autochtones des Territoires du Nord-Ouest.

Mme Speakman dit que le partage d’histoire permet de mettre en lumière des incidents qui n’ont peut-être jamais été rapportés et qui ne font donc pas partie des statistiques.

Avec les informations de Hilary Bird