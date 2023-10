Cyberintimidation : de plus en plus de prévention dans les écoles de Lévis

Alors que dans la dernière année scolaire, le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a rencontré plus de 10 000 élèves pour parler des pièges à éviter sur les réseaux sociaux et du harcèlement en ligne, l’intérêt des institutions scolaires pour donner de la formation à leurs élèves ne s’estompe pas.

Les policiers du SPVL offrent des ateliers en classe à des adolescents. Ils abordent la cyberintimidation, le risque de partager des photos intimes et toutes les publications qui peuvent être mises en ligne sur les réseaux sociaux.

Mercredi, Radio-Canada est allé dans une classe de secondaire 1 au Collège de Lévis, ainsi que dans une classe de sixième année à l'École de l’Étoile, où chaque élève écoutait attentivement les policiers.

Jean-Sébastien Levan, agents aux relations communautaires du SPVL, donne de la formation sur la cybercriminalité.

Envoi de message à caractère sexuel

Au Collège de Lévis, Véronique Blouin et son collègue policier Maxime Pelletier présentent la formation Garde ça pour toi, destinée à des jeunes de secondaire 1.

On veut éviter que vous vous mettiez les pieds dans les plats, donc c'est pour ça qu'on est là , explique la policière Véronique Blouin aux adolescents.

Maxime Pelletier ne passe pas par quatre chemins pour que les jeunes comprennent les risques d’envoyer un message avec des images à caractère sexuel à des amis. C’est pas très long qu’une photo de la graine d'un gars de l’école ou d’une paire de seins d'une fille se promène. Ça va vite et ça peut aller vite , dit-il dans un langage cru.

Les propos sont directs, mais les élèves écoutent et posent de nombreuses questions en retour.

On veut apporter une proximité avec les jeunes, c'est sûr que si on parle comme si on faisait de la poésie je ne pense pas que je viendrais accrocher les jeunes , croit Véronique Blouin, qui souhaite surtout que les adolescents penseront toujours aux conséquences avant d’envoyer une photo par exemple.

Véronique Blouin sensibilise au risque de sextorsion financière.

Et le message semble justement avoir été entendu comme le mentionnait Amélia Samson, une jeune élève de secondaire 1. On a vu qu'une fille sur trois acceptait de publier des choses pas vraiment légales. Ça m'a frappée , admet-elle.

L’importance de sensibiliser

Pour la direction du Collège de Lévis, ces ateliers de prévention sont nécessaires dans le contexte où les élèves possèdent des cellulaires et utilisent des tablettes pour certains cours.

Martine Grenier, enseignante au Collège de Lévis, considère que ces ateliers sont bénéfiques pour ses élèves.

Je pense qu'il y en a dans toutes les écoles, faut pas se mentir. Oui, il y en a, il va y en avoir encore, mais au moins ça allume certains jeunes ils se rappellent "ah oui c'est vrai faut que je fasse attention". Je pense que ça leur met un petit frein.

Plus tôt on peut avoir cette formation-là, plus on évite des problématiques , croit le directeur au premier cycle du Collège de Lévis, Stewart Lopez.

Public ciblé

La police de Lévis propose sept contenus différents destinés au milieu scolaire. En secondaire 1, ils peuvent assister donc à Garde ça pour toi, en sixième année, c’est plutôt à un atelier sur la cybercriminalité auquel les jeunes assistent.

Emilie Rossignol, enseignante à l’école de l'Étoile, avait aussi remarqué que tous ses élèves utilisent des réseaux sociaux, mais qu’ils sont plus ou moins conscients de comment les utiliser .

Juste la présentation du policier, ça les amène à prendre un point de recul de dire : "ok ce que je fais à ce moment ça peut avoir un impact plus tard ça peut déranger les autres, c’est quoi la limite entre ce qui est criminel et ce qui l'est pas" , fait-elle remarquer.

Un des principaux constats du Centre canadien de protection de l'enfance est que 98 % des cas cibles de sextorsion financière sont des garçons et des jeunes hommes.

Après la diffusion de plusieurs vidéos explicatives, les élèves de sixième année se sentent plus outillés.

Jean-Sébastien Levan, agents aux relations communautaires du SPVL mentionne que l’année dernière, 460 demandes ont été formulées par des établissements scolaires pour recevoir ces formations.

Avec les informations de Guylaine Bussière