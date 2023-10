Loto-Québec suspend la vente d’un ancien pavillon d’Expo 67

La Société du parc Jean-Drapeau a convaincu Loto-Québec de suspendre la vente d'un ancien pavillon d'Expo 67 situé à la Cité du Havre. Dans une publicité, l’endroit était présenté comme une propriété vacante idéale pour le développement immobilier.

Le bâtiment en question, situé au 2190, avenue Pierre-Dupuy, a accueilli une exposition d’art international lors de l'événement qui a fait connaître Montréal au monde entier. Il a par la suite abrité le Musée d’art contemporain jusqu’à son déménagement au centre-ville, en 1992.

L'ancien musée appartient à Loto-Québec depuis 1997. La société d'État s'en servait comme entrepôt et centre de formation pour le Casino de Montréal. Mais elle souhaite maintenant s'en départir, notamment en raison des coûts d'entretien élevés. Les fondations du bâtiment contiennent de la pyrite, ce qui pourrait rendre nécessaires d’importants travaux.

Loto-Québec a donc mis le bâtiment en vente, avant de se raviser. Une publicité vidéo du courtier embauché par la société d’État vantait l’endroit comme étant idéal pour le développement immobilier et montrait même un immeuble à logements s’élever sur le site actuel de l’ancien pavillon.

Depuis plus d’un an, nous avons communiqué avec divers organismes gouvernementaux et parties prenantes afin de mesurer leur intérêt pour cet immeuble. Un partenaire s’est récemment manifesté, alors nous avons mis la vente sur la glace le temps de poursuivre les discussions , a expliqué par courriel le porte-parole de Loto-Québec, Renaud Dugas.

Un pavillon d’accueil pour le parc Jean-Drapeau

Le partenaire qui s’est manifesté est la Société du parc Jean-Drapeau. Je me suis dit : allez, on prend le téléphone , raconte sa directrice générale, Véronique Doucet.

Elle a rappelé à Loto-Québec que son organisation avait des projets pour le bâtiment. Des pourparlers avaient déjà été entamés avec la société d’État avant la mise en vente.

On le voit comme partie intégrante du parc, considérant que ça fait partie de ce qui était à l'époque l'espace occupé par Expo 67.

La Société du parc Jean-Drapeau voudrait possiblement en faire un pavillon d'accueil où des navettes seraient offertes aux visiteurs qui veulent se rendre sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.

On peut penser à toutes sortes de choses, comme la navette autonome, le petit autobus électrique ou encore la micromobilité qui permettrait aux gens d'entrer dans le parc avec une expérience , explique-t-elle.

L'administration Plante appuie ce projet, mais envisage aussi des usages supplémentaires pour l’ancien pavillon. Cette idée-là d'avoir peut-être un pôle d'accueil, un pôle mobilité, fait son chemin, et oui, elle est intéressante , indique le conseiller de ville du district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry.

Mais après, l'objectif ça va être de voir comment on va être capable d'utiliser le plein potentiel : est-ce qu'il y a d'autre chose qu'on peut annexer à ça, est-ce qu'il y a d'autres usages? Je dirais que la feuille est très ouverte sur ce plan-là.

La Cité du Havre, secteur oublié d'Expo 67

Il y a quelques années, une résidente du secteur, Lucette Lupien, avait présenté une demande au ministère de la Culture pour que l’ancien musée obtienne une désignation patrimoniale, mais aucune décision n'a encore été rendue.

Même si Loto-Québec a suspendu la mise en vente de l’endroit, Mme Lupien craint que le pavillon tombe sous le pic des démolisseurs.

Sur le plan historique, sur le plan de l'art, sur le plan du patrimoine, il est extrêmement important. Et je pense que c'est un modèle et qu'il faut le sauver. Ça a été le premier espace construit au Canada consacré à l'art contemporain. Ce n'est pas rien , dit-elle.

Le musée d'art est un pavillon d'Expo 67 dont Loto-Québec est aujourd'hui propriétaire. Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand

D'architecture brutaliste, le musée fait partie d'un ensemble de trois édifices situés côte à côte. L'ancien Pavillon de l'administration et de la presse est devenu le siège social du Port de Montréal, et l'Expo théâtre est maintenant occupé par les Studios MELS.

Tous ces immeubles se trouvent dans la Cité du Havre, une presqu'île communiquant avec les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, où Expo 67 s'est déroulée.

L'endroit est situé dans le secteur Bridge-Bonaventure, où la construction de plusieurs milliers de logements est prévue au cours des prochaines années, à la faveur d’un redéveloppement qui fait saliver les promoteurs immobiliers.

On a comme oublié dans la mémoire collective que la Cité du Havre faisait partie de l'Expo et on se comporte comme ça. Ça fait qu'on essaie d'enlever toutes les traces.

L'historien spécialiste d'Expo 67 Roger Laroche s'inquiète pour l'avenir du patrimoine dans le secteur. Tout ce qui est protégé actuellement dans la Cité du Havre, c'est Habitat 67. Et ça, c'est parce que les citoyens se sont battus pour le protéger, puis ça a été difficile. Tout le reste, c'est un free for all, on fait ce qu'on veut.

L’avenir du parc-vestiges inquiète aussi

Tout juste à côté de l'ancien musée d'art, la nature a repris ses droits sur un vaste terrain utilisé lors d'Expo 67 et qui longe aussi l'avenue Pierre-Dupuy. L'endroit a été baptisé le parc-vestiges.

On y trouve notamment une fontaine appelée La Giboulée, qui ornait le paysage en 1967. C'est laissé à l'abandon depuis si longtemps, la tuyauterie est brisée, il n’y a pas d'eau qui se rend là, les plaques de verre ont disparu, tout est rouillé , s’indigne Lucette Lupien.

Un peu plus loin, des lampadaires de l'époque ont été retirés à la fin du mois d'août. C'est bien plus facile de vendre un terrain quand il n'y a plus d'objets d'époque, de vestiges d'Expo 67, comme ça, c'est comme un terrain vide , déplore la Montréalaise.

La fontaine La Giboulée, créée pour Expo 67, est en mauvais état en raison d'un manque d'entretien. Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand

Le terrain en question appartient au bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Ivanhoé Cambridge, et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Son zonage actuel permet la construction résidentielle de haute densité.

La Ville de Montréal y envisage la construction de 2600 logements, mais veut en protéger une partie. Un tiers du terrain pourrait être dévolu à la construction de logements mixtes parce qu'on en a besoin, on est en crise du logement actuellement. Cela nous permettrait de conserver les deux tiers de l'espace vert pour les valoriser , expose Robert Beaudry.

Je pense qu'il y a de la capacité pour le développement, mais il faut s'assurer qu'il y a une bonne façon de protéger certains espaces et évidemment les oeuvres d'art , ajoute pour sa part Véronique Doucet.

Si la Ville veut sauvegarder le patrimoine d'Expo 67 à la Cité du Havre, aucun projet n'est encore ficelé. Et il faudra qu'elle s'entende avec plusieurs partenaires, puisqu’elle n’est pas propriétaire des terrains.

Le patrimoine moderne, si on ne le protège pas puis s'il disparaît, dans 100 ans, les gens n’auront pas de traces de ça. Nous, on essaie de garder la trace de bâtiments qui étaient là il y a 100 ans. Eux, ils vont avoir besoin de cette époque-ci , estime Lucette Lupien.

Le parc-vestiges est un immense terrain situé le long de l'avenue Pierre-Dupuy. Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand