Cinq films à voir au Festival du nouveau cinéma, selon la directrice de la programmation

Le 52e Festival du nouveau cinéma (FNC) prend son envol mercredi soir à Montréal avec la première canadienne du film La passion de Dodin Bouffant, qui représentera la France aux Oscars. On a demandé à Zoé Protet, directrice de la programmation, de nous présenter cinq incontournables dans la centaine de longs métrages au menu.

Le 52e FNC en trois questions Quoi? Cette année, le FNC met en vedette 105 longs métrages et plusieurs courts métrages provenant d’une cinquantaine de pays, dont neuf en compétition internationale et neuf en compétition nationale. Quand? Du 4 au 15 octobre Où? Dans plusieurs salles de Montréal : Cinéma Impérial, Cineplex Odéon Quartier Latin, Cinéma du Parc, Cinéma du Musée, Cinémathèque québécoise, Cinéma Moderne et Agora du Cœur des sciences de l’UQAM.

Le festin boréal de Robert Morin

Présenté dans la section Les nouveaux alchimistes, réservée aux films expérimentaux et le plus souvent inclassables, le dernier long métrage de Robert Morin (Requiem pour un beau sans cœur, Le problème d’infiltration) compte parmi ses propositions les plus radicales.

Le film sans dialogue braque les projecteurs sur un orignal atteint d’une flèche perdue au fin fond des bois, puis sur sa carcasse exposée aux éléments et aux charognards.

Ouvrir en mode plein écran Une image tirée de «Festin boréal», dernier film de Robert Morin. Photo : Festival du nouveau cinéma

Pourquoi voir le film?

Publicité

Sur quatre saisons, nous allons observer ce qui se passe avec la carcasse et la nature qui l’entoure. On voit la décomposition de l’orignal ainsi que toute l’activité animale et humaine autour, même si le rôle des humains est réduit à très peu , explique Zoé Protat.

C’est vraiment un film-expérience, presque comme un thriller de nature. C’est une expérience hors du commun et techniquement, c’est juste fou comment ils ont filmé ça.

Adam change lentement de Joël Vaudreuil

Autre coup de cœur de la cinéphile : le film d’animation Adam change lentement, premier long métrage du réalisateur québécois Joël Vaudreuil, artiste multidisciplinaire qui joue aussi de la batterie dans le groupe Avec pas d’casque.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Le film raconte l’histoire d'Adam, un adolescent de banlieue de 15 ans qui a l'étrange particularité d'avoir un corps qui se modifie en fonction des insultes et des moqueries qu’on lui lance.

Publicité

Pourquoi voir le film?

C’est un film de coming-of-age (passage à l’âge adulte) avec beaucoup d’humour, mais un humour très pince-sans-rire. L’univers visuel est hyper inventif et le travail des acteurs sur les voix est fabuleux. C’est un bel ovni , résume Zoé Protat.

L’ouragan Fuck You Tabarnak! d’Ara Ball

Comme le court métrage du même nom réalisé en 2013, le long métrage L’ouragan Fuck You Tabarnak! du réalisateur québécois Ara Ball suit l’histoire de Delphis, une jeune de 11 ans qui grandit dans un milieu défavorisé à Hochelaga-Maisonneuve en 1991. Le personnage est incarné par Justin Labelle, dont c’est la première présence à l’écran.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Un soir, il décide de prendre le contrôle de sa vie et adopte le pseudonyme de L’Ouragan. Poursuivi par la police et la DPJ, il fait la pluie et le beau temps dans les rues de Montréal, ballotté d’une famille à l’autre, avant de se retrouver dans une communauté punk.

Plusieurs vedettes québécoises font des apparitions éclairs dans le film, comme Pascale Montpetit, Martin Dubreuil et Larissa Corriveau, qui joue la mère de L’Ouragan.

Pourquoi voir le film?

Ça fait dix ans qu’Ara Ball a réalisé le court métrage et franchement, on peut maintenant dire que le film a acquis un statut culte , explique Zoé Protat.

Le long métrage est vraiment sublime au niveau de la forme, on est dans un noir et blanc fabuleux. C’est un film à la fois rentre-dedans, mais aussi super émouvant. Il y a des personnages d’une grande beauté.

Soleils atikamekw de Chloé Leriche

En 1977, cinq corps sont retrouvés dans une camionnette au milieu d’une rivière, au nord de Saint-Michel-des-Saints et de Manawan. À mi-chemin entre le documentaire et la fiction, Soleils atikamekw de la réalisatrice québécoise Chloé Leriche revient sur cette affaire classée qui s’est déroulée dans une communauté atikamekw.

Le crime non résolu est à la base du récit, qui plonge dans la mémoire des gens, dans leurs souvenirs et dans leurs rituels.

Ouvrir en mode plein écran Une image tirée du dernier film de Chloé Leriche, «Soleils atikamekw» Photo : Festival du nouveau cinéma

Pourquoi voir le film?

Chloé Le Riche a eu une démarche vraiment incroyable, qui lui a pris des années et des années. Elle a travaillé avec la communauté, elle a recueilli des témoignages, explique Zoé Protat. C’est un film très important actuellement.

Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado

Orlando, ma biographie est le premier long métrage du philosophe et écrivain français Paul B. Preciado, qui flirte à sa façon avec le documentaire. Le film qui donne la parole à plusieurs personnes trans ou non binaires met en scène un jeune noble anglais du nom d’Orlando, imaginé en 1928 par Virginia Woolf, le premier personnage trans de l’histoire de la littérature selon Zoé Protat.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Pourquoi voir le film?

Paul B. Preciado s’identifie beaucoup à Orlando et il va demander à toutes sortes de gens d’identités différentes de s’exprimer sur le sujet. Ça donne un film super jouissif d’un point de vue formel. Il y a beaucoup d’humour, c’est un film galvanisant et extrêmement positif.

La programmation complète du 52e Festival du nouveau cinéma se trouve sur le site du festival (Nouvelle fenêtre).