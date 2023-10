Un nouveau gazoduc inauguré en Alberta

L'entreprise Keyera a annoncé l’achèvement de la construction de son gazoduc KAPS destiné à transporter 350 000 barils par jour de dérivés liquides et de condensat de gaz naturel en Alberta.

Longue de 575 kilomètres, l’infrastructure relie les bassins de Montney et de Duvernay, dans le nord de la province, et le centre de traitement et de stockage de l’entreprise à Fort Saskatchewan, près d’Edmonton.

Dans un communiqué, Keyera affirme que le gazoduc fera progresser l'industrie énergétique de l'Alberta en permettant aux producteurs d'accroître leur production de gaz naturel.

L’entreprise ajoute que c’est grâce à un partenariat avec les communautés situées le long du tracé du gazoduc, dont 10 municipalités et 22 communautés autochtones, que le projet a pu être achevé.

L'annonce de la fin de la construction du pipeline survient alors que le prix de référence Henry Hub aux États-Unis pour le gaz naturel est à son plus haut niveau depuis sept mois.

Le Canada est le cinquième producteur et le quatrième exportateur mondial de gaz naturel.

Plus de détails à venir