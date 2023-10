Identité de genre chez les jeunes : le dilemme de Pierre Poilievre

Certains conservateurs y voient une question de principe. Quelques-uns y voient une occasion de faire des gains politiques. D'autres craignent que cette question polarisante ne se retourne contre eux en campagne électorale et détourne l’attention des sujets économiques.

Le malaise est palpable à l’entrée du caucus conservateur devant les questions qui touchent l’identité de genre chez les jeunes.

Je ne me mêle pas de ce dossier , lance en riant le Manitobain James Bezan. C’est un enjeu provincial, je ne ferai pas de commentaire , souligne le Québécois Gérard Deltell. Le député Glen Motz écoute la question et répond simplement Merci beaucoup avant de partir.

Manifestement, les députés conservateurs se conforment à la directive émise par le bureau du chef cet été, qui leur demandait d’éviter de commenter publiquement cette question.

Cependant, à l’interne, le dossier épineux de l’identité de genre chez les jeunes fait l’objet de débats animés parmi la garde rapprochée de Pierre Poilievre, selon de nombreuses sources conservatrices contactées par Radio-Canada.

On n’a pas encore pris une position claire sur la question , déplore une source conservatrice. Je m’attendais à ce qu’on aille plus loin et qu’on avance plus rapidement.

À l’inverse, d’autres conseillers de Pierre Poilievre estiment que le chef a tout intérêt à rester vague pour le moment.

Il va être plus clair quand ça va être payant pour lui.

Dans l’entourage du chef, il y a ceux qui pensent pouvoir se servir de cette question pour faire des gains avec la base et ceux qui pensent que le pari est trop dangereux parce que ça pourrait faire perdre des électeurs modérés , conclut une troisième source.

Radio-Canada s’est entretenue avec une dizaine de conservateurs de façon anonyme pour leur permettre de s’exprimer librement.

Position vague de Pierre Poilievre

Plusieurs gouvernements conservateurs provinciaux veulent forcer les enseignants à avertir les parents quand un élève à l’école souhaite changer son identité de genre, son nom ou ses pronoms.

Pour le moment, Pierre Poilievre soutient que les droits des parents doivent être respectés et que c’est aux provinces de décider comment gérer la question des élèves transgenres dans le système d’éducation.

Toutefois, depuis que les délégués ont adopté une résolution lors du congrès du Parti conservateur du Canada (PCC) à Québec, qui viserait à interdire les « interventions chirurgicales ou chimiques » pour la transition de genre chez les mineurs, Pierre Poilievre n’a toujours pas dit s’il appuie ou s'il rejette cette idée.

Pierre Poilievre au moment de prononcer son discours d'ouverture lors du congrès du Parti conservateur à Québec. (Photo d'archives)

De plus, le chef conservateur ne s’est toujours pas prononcé sur l’utilisation de la disposition de dérogation par la Saskatchewan.

Selon nos informations, des conseillers conservateurs croient qu’il s’agit d’une occasion ratée pour le chef. Ça vient chercher le monde, ces histoires-là , confie un stratège du parti.

C’est bon pour nous. Le vote de nos membres est au diapason de la majorité silencieuse au Canada , poursuit-il. Si Pierre Poilievre appuyait ouvertement cette résolution, il ferait rapidement le plein de votes.

Plusieurs sources conservatrices jugent que la question de la protection des enfants contre l’idéologie transgenre retient l’attention positive d’un grand nombre de femmes et de plusieurs communautés culturelles, notamment dans les grandes régions de Toronto, de Vancouver et de Montréal.

Ce sont deux groupes d’électeurs qui ont échappé aux conservateurs lors des trois dernières élections et que Pierre Poilievre courtise activement afin de retrouver le chemin du pouvoir.

Appelé à commenter les discussions internes au sein de son parti sur la question, le bureau de Pierre Poilievre a répondu en faisant référence à ses commentaires passés dans les médias, où il demande à Justin Trudeau de se mêler de ses affaires et laisser les provinces gérer les écoles et les parents éduquer leurs enfants .

Cependant, tous les conservateurs interrogés estiment que le sujet principal doit demeurer l’économie. C’est notre pain et notre beurre , répètent-ils en coulisse. La question de l’identité de genre est considérée comme étant secondaire.

Néanmoins, ce dossier préoccupe les conservateurs parce qu’il constitue à la fois une occasion de faire des gains politiques et un risque de prêter flanc aux attaques libérales.

Risque et distraction

Selon nos informations, plusieurs conservateurs proches de Pierre Poilievre mettent le parti en garde contre l’idée de faire des gains rapides avec un sujet épineux et polarisant.

Il faut jouer de prudence, confie une source, pour éviter que le dossier devienne un talon d’Achille.

C’est qu’au-delà des parents inquiets pour la santé de leur enfant, les grandes manifestations comme 1 Million March 4 Children ont également attiré des personnes qui ont une attitude d’intolérance envers la communauté LGBTQ+ .

Durant la manifestation 1 Millions March 4 Children, plusieurs manifestants arboraient des pancartes remettant en cause la notion d'identité de genre, comme ici à Surrey, en Colombie-Britannique, le 20 septembre 2023. (Photo d'archives)

Des pancartes brandies par certains manifestants contenaient des messages homophobes et transphobes. C’est cet aspect du débat que tente d’éviter une partie de l'entourage de Pierre Poilievre.

On se souvient de ce qui s’est passé avec Andrew Scheer et l’avortement, qui avait plombé sa campagne. On ne veut surtout pas rejouer dans ce film-là , indique une autre source conservatrice.

Pendant la campagne électorale de 2019, Andrew Scheer avait affirmé qu’il n’allait pas rouvrir la question de l’avortement. Durant le premier débat en français, il avait refusé à plusieurs reprises d’affirmer qu’il était opposé à l'avortement. Cet épisode avait été suivi d’une glissade dans les intentions de vote.

Si ce sujet se retourne contre nous, surtout dans les grandes villes et dans les régions plus progressistes, ça risque de détourner l’attention du message économique , ajoute un autre conservateur.

La question des droits des transgenres dans les écoles, c’est un side show politique , soutient une source conservatrice.

C’est une tactique des libéraux, qui veulent nous faire trébucher sur les questions sociales , ajoute un autre conservateur. Si on met trop l’accent sur cette question, on leur donne un bâton pour nous taper dessus.

Malgré les pressions qui semblent venir de différentes factions au sein du parti, le chef conservateur tarde à prendre une position claire.

Pierre est très cérébral, confie un de ses conseillers. Il veut prendre le temps de se faire une idée et de prendre position sans avoir à changer d’idée.