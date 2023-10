Accusée de ne pas traiter convenablement les allégations d’agressions sexuelles sur le campus, l’Université Sainte-Anne, située à Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse, dévoile une nouvelle politique sur la violence sexuelle.

La nouvelle version de cette politique a été adoptée le 23 septembre, a fait savoir l'université francophone mercredi, soit 11 jours plus tard.

À la fin de l’été, une campagne (Nouvelle fenêtre) baptisée Faut que SA change maintenant / SA Change Now (SA signifiant Sainte-Anne ) a été lancée. Ce collectif est composé d’étudiantes et d’étudiants de l’Université Sainte-Anne — actuels, anciens et diplômés — qui disent avoir été victimes et témoins d’une culture du viol à cet endroit.

Le groupe exhorte le recteur Allister Surette à reconnaître publiquement l’existence d’une culture du viol , à s’excuser auprès des victimes et à mettre en place cinq nouvelles mesures. Ces demandes sont soutenues par une pétition d’au moins 700 noms.

Cette culture du viol n’a pas été reconnue par l’Université. Dans une entrevue mercredi, une porte-parole n’a pas voulu faire de commentaires sur l’existence d’une telle chose.

Ouvrir en mode plein écran La pétition « Faut que SA change maintenant / SA Change Now » dénonce des agressions sexuelles et appelle à des changements à l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / SAchangenow.ca

Un processus externe

La directrice des communications de l’Université Sainte-Anne, Rachelle LeBlanc, a souligné que la politique révisée sur la violence sexuelle contient deux points majeurs.

Les nouveautés de cette politique, c’est qu'il y a une équipe d'enquête [externe] qui va évaluer les plaintes. Et il y a aussi des échéanciers de traitement précis , a-t-elle dit. Dans le passé, c'était un processus interne. Maintenant, c'est des enquêteurs à l'externe qui vont évaluer les plaintes.

Ouvrir en mode plein écran L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, le 1er novembre 2019. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Pour chaque plainte qui sera jugée recevable et fera l’objet d’une enquête, ces enquêteurs externes auront 90 jours pour remettre un rapport au rectorat. Le rectorat a ensuite 15 jours pour annoncer, s’il y a lieu, des mesures ou des sanctions.

Publicité

Que demandent les étudiants?

La lourdeur du processus et le manque d’égards envers la douleur et les traumatismes des personnes qui portent plainte sont au cœur des récriminations du collectif Faut que SA change maintenant .

Véronique Melanson, qui a pris la parole publiquement cette semaine pour dénoncer une agression sexuelle subie à Pointe-de-l’Église en décembre 2021, a parlé d’un cheminement très éprouvant, marqué par des difficultés bureaucratiques et des moments traumatisants.

Ouvrir en mode plein écran « Faut que SA change maintenant » affirme que 53 agressions sexuelles sont survenues sur le campus de l'Université Sainte-Anne de 2015 à 2019. (Photo d'archives) Photo : CBC / Michael Gorman

Elle a notamment évoqué un comité disciplinaire auquel son agresseur participait, où il n’y avait qu’un drap la séparant de cet étudiant.

Elle a finalement abandonné ses études en éducation à Sainte-Anne, parce que les conséquences psychologiques étaient trop lourdes à supporter. Elle étudie maintenant dans une autre université.

Publicité

Les cinq grandes demandes (Nouvelle fenêtre) de la campagne Faut que SA change maintenant sont :

un bureau ou une personne pour traiter les plaintes en matière de harcèlement et d'agression sexuelle;

le recours à des consultants externes pour examiner les procédures des audiences relatives aux allégations de violences sexuelles et s’assurer qu’elles tiennent compte des traumatismes;

le recours à des professionnels qualifiés et sensibles aux traumatismes dans le processus de traitement des plaintes;

dans le processus de traitement des plaintes; un soutien adéquat aux étudiants et étudiantes qui ont vécu un traumatisme;

un meilleur éclairage extérieur sur l’ensemble du campus.

Une nouvelle politique reçue avec scepticisme

Brian Gibson, un professeur de l'Université Sainte-Anne qui est l'un des co-organisateurs de la campagne, n’est pas convaincu que la nouvelle politique allégera le fardeau psychologique des victimes.

À première vue, on y fait mention de l’importance des traumatismes, mais on n’y parle pas de professionnels qualifiés et sensibles aux traumatismes , a-t-il noté mercredi après-midi dans un courriel à Radio-Canada.

Pourquoi, par exemple, le rectorat — le recteur étant l'homme qui refuse toujours de reconnaître et accepter qu'il y a une culture du viol sur le campus — rend-il toujours la décision finale, 105 jours après réception de la plainte? , demande Brian Gibson.

Le recteur est-il un professionnel qualifié en traumatismes? A-t-il montré un respect profond et une compréhension de l'ampleur de la culture du viol sur le campus, sous sa garde, ces 12 dernières années? La réponse est non , accuse M. Gibson.

Il ajoute qu'une politique, même meilleure sur papier, ne changerait rien si elle est mal appliquée, ou appliquée sans égard pour les gens impliqués.

Une cinquantaine d’agressions sexuelles alléguées

Faut que SA change maintenant affirme que 53 agressions sexuelles ont été commises sur le campus de l'Université Sainte-Anne de 2015 à 2019, et dit que 17 agressions auraient été commises par une même personne.

Le mois dernier, la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) à Meteghan en Nouvelle-Écosse disait avoir enquêté sur quatre signalements d'agressions sexuelles à l'Université Sainte-Anne depuis 2015, et que deux de ces enquêtes ont mené à des accusations criminelles.

La police demande à toute victime de communiquer avec elle au 902 645-2326, avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477), ou à soumettre un message en ligne sécurisé à www.crimestoppers.ns.ca (Nouvelle fenêtre).

D’après le reportage d’Adrien Blanc