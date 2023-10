Des incitatifs pour la construction de logements en Matanie

La MRC de La Matanie met en place un programme d’appui et d’incitatifs financiers pour la construction et la rénovation de logements sur son territoire.

La MRC dispose d’une enveloppe totale, d’ici 2025, de 465 000 $ pour cette initiative. Il s’agit d’une somme issue du Fond régions et ruralités (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Détails de l’aide financière L’aide financière varie selon le type de projets : Volet construction : 15 000 $ par nouvelle unité locative construite, jusqu’à concurrence de 75 000 $ par projet; Volet rénovation : 5 000 $ par nouvelle unité locative, jusqu’à concurrence de 75 000 $ par projet. Source : Programme d’appui à la construction de logements — MRC de La Matanie

On souhaite créer un effet de levier pour les entrepreneurs pour qu’ils construisent plusieurs logements. C’est sûr que ce n’est pas un gros montant, mais c’est un bon début , indique le préfet de la MRC , Andrew Turcotte.

Il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard. On est déjà accoté au pied du mur. Il faut qu’on avance dans ce dossier-là.

Andrew Turcotte est également le maire de Sainte-Félicité. (Photo d'archives)

D’après les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logements, le taux d’inoccupation à Matane s’élevait à 2,3 % l’an dernier. Un marché considéré en équilibre se situe à 3 % de taux d’inoccupation.

Ces incitatifs sont mis en place en prévision de futurs projets qui pourraient creuser la pénurie de logements, comme l’implantation de l’entreprise allemande Duravit dans le paysage matanais.

Juste l’arrivée de Duravit, on parle de 240 emplois en Matanie, donc ça va prendre minimalement 240 emplois environ et on n’a pas ça présentement. Il y a le chantier pour le port de mer de Matane, avec beaucoup de travailleurs de l’extérieur. Alors si on veut être capable d’être attractif et leur offrir du logement, il faut démontrer qu’on est capable de loger les gens , poursuit Andrew Turcotte.

Ce programme d’aide est destiné aux municipalités locales, aux entreprises privées et aux coopératives, excepté celles du secteur financier, ainsi que les organismes à but non lucratif.

Le programme s’ajoute également aux programmes et incitatifs mis en place par les différentes municipalités du territoire, comme des crédits de taxes pour les nouvelles constructions.

Comité et cellule de crise

La Municipalité de Baie-des-Sables va bientôt créer un comité en habitation, avec l’objectif d’aider les nouveaux arrivants à trouver un toit.

Le maire de la municipalité, Gérald Beaulieu, soutient que le manque de logements empêche les jeunes familles de s’installer dans sa communauté de 600 habitants.

La municipalité de Baie-des-Sables, en Matanie (Photo d'archives)

L’école est toujours sur le point d’équilibre pour la fermeture ou le maintien de l’enseignement. Les jeunes veulent s’installer, mais on n’est pas capable de les accueillir parce qu’il n’y a pas de disponibilité de logement et il n’y a plus de maisons à vendre non plus , affirme l’élu.

Parallèlement à l’annonce de mercredi, la MRC de La Matanie va se doter d’une cellule de crise sur le logement.

Il s’agit d’une initiative qui a été décidée lors de la rencontre annuelle de la Table de concertation sur l’immigration de la MRC , qui s’est tenue mardi, à Matane.

Cette cellule de crise vise par exemple à faire des représentations auprès des gouvernements provincial et fédéral pour que l’accès au logement s’améliore dans la MRC .

Il s’agit pour le préfet de la MRC de La Matanie d’un frein au développement et à l’attractivité de sa région.

Nous, ce qu’on veut, c’est faire front commun au niveau du gouvernement pour être entendu le plus rapidement possible , explique le préfet.

M. Turcotte espère ainsi que d’autres MRC du Bas-Saint-Laurent ou même de la Gaspésie se rallieront à cette cellule de crise pour faire entendre la voix des régions en matière de logement.

Avec la collaboration de Jean-François Deschênes.