À Victoria, l’itinérance touche davantage les Autochtones et les usagers de drogues

Si la population de sans-abris à Victoria ne semble pas avoir augmenté autant qu'à Vancouver, les chiffres et les témoignages montrent que les Autochtones et ceux qui ont des problèmes de dépendance sont beaucoup plus touchés par l'itinérance.

Jordan Cooper, directeur d’Our Place Society, un organisme qui offre des services aux itinérants au centre-ville de Victoria, est formel : Il y a de plus en plus de tentes installées le long de l’avenue Pandora .

Que disent les chiffres? Ceux du dénombrement ponctuel, un comptage effectué à l’échelle des 13 communes du Grand Victoria, vont dans le même sens.

Dans la nuit du 7 au 8 mars 2023, 1665 personnes itinérantes ont été recensées. C'est plus qu'en mars 2020 (1523), qu'en 2018 (1525) et qu'en 2016 (1387).

La population de personnes sans-abris semble donc croître progressivement, mais de manière moins rapide que dans le Grand Vancouver, où le dernier dénombrement ponctuel a mesuré un bond de 32 % de l'itinérance entre 2020 et 2023 (+ 9,3 % dans le Grand Victoria).

Une itinérance « cachée »

Pour Sylvia Ceacero, directrice de l'Alliance to End Homelessness in the Capital Region, un organisme qui coordonne les efforts de 57 acteurs du secteur dans la région du Grand Victoria, il est difficile de faire une extrapolation à partir de ces données, car le dénombrement ponctuel compte les personnes sans-abris lors d’une soirée seulement. Il y a toute une itinérance cachée qu’il est difficile de quantifier : les personnes hébergées par des amis ou la famille, ou celles qui ne veulent pas être comptées parce qu’elles ont honte et se sentent stigmatisées.

Si les chiffres du dénombrement ponctuel doivent être interprétés avec précaution, ils offrent par contre des informations intéressantes sur le profil des personnes en situation d'itinérance.

On remarque ainsi que l’itinérance touche dans une très large proportion les Autochtones (32,9 % des sondés), alors qu’ils représentent 5 % de la population du Grand Victoria.

Une personne sur trois est Autochtone, ce qui vient très clairement indiquer que la colonisation et la marginalisation sont une cause réelle de ces chiffres , commentait Richard Hojjat, le directeur de La Boussole, jeudi, concernant les chiffres du dénombrement ponctuel du Grand Vancouver, où la proportion d'Autochtones qui expérimentent l'itinérance est la même que dans le Grand Victoria.

Autre enseignement à tirer : 68 % des personnes itinérantes interrogées dans la nuit du 7 au 8 mars dernier dans le Grand Victoria disent avoir des problèmes de dépendance. Un chiffre très élevé, mais relativement stable.

« Les gens se mettent de plus en plus en péril »

Sylvia Ceacero note par contre une augmentation du danger encouru par ceux qui souffrent d'une dépendance. Les drogues d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier, et on constate l'apparition de nouvelles substances plus dangereuses encore. Les gens se mettent de plus en plus en péril.

Elle reconnaît que la plupart des personnes itinérantes du Grand Victoria sont rassemblées au centre-ville de la capitale, là où sont les services . Elles ont tendance aussi à se rapprocher des structures qui proposent une aide médicale en cas de surdose.

Autre enseignement du dénombrement ponctuel, l'augmentation, depuis trois ans, du nombre de personnes itinérantes âgées de plus de 55 ans. Elles représentaient 19 % des personnes sondées lors du comptage de 2020, contre 25 % cette année.

Certaines ont pu être expulsées parce qu’elles n’arrivaient plus à payer leur loyer à cause de l'inflation et des dépenses de santé , avance Sylvia Ceacero.

Enfin, la plupart des personnes itinérantes à Victoria y vivent depuis longtemps. Parmi les personnes sondées, 48 % sont installées dans cette ville depuis plus de cinq ans, 19 % y ont toujours vécu, et seulement 10 % sont arrivées dans l’année précédant le comptage.