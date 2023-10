Important projet immobilier à Sainte-Luce

Une trentaine de copropriétés seront construites dès le printemps prochain dans la municipalité de Sainte-Luce. Ceux-ci seront érigés sur le terrain où se trouve la résidence pour aînés La Grande Maison.

C'est d'ailleurs le propriétaire de la résidence privée, l'investisseur immobilier Vladimir Budker, qui est derrière le projet. Dès l’achat du bâtiment en 2009, il dit avoir vu tout de suite le potentiel du site. Au début du projet, on a effectivement subdivisé le terrain , explique-t-il.

L’an passé, on a décidé de mettre en œuvre ce projet-là

À terme, le site comptera un total de 120 condos, répartis dans trois bâtiments. Cela représente un investissement de 40 à 45 millions de dollars, selon Vladimir Budker.

Ouvrir en mode plein écran La résidence pour aînés La Grande Maison de Sainte-Luce. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’édifice érigé dans le cadre de la première phase du projet comptera trois étages résidentiels, en plus d’un étage à vocation commerciale. Le promoteur veut notamment y aménager une garderie de 80 places. La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, s’en réjouit. Elle indique d’ailleurs être fréquemment interpellée par des citoyens à propos du manque de place en garderie sur le territoire de la municipalité.

Le bâtiment pourrait aussi accueillir une pharmacie et un dépanneur. On essaie de créer un petit milieu de vie [où] les gens auront tout ce qu’il faut dans l’immeuble commercial , mentionne le promoteur. On a aussi planifié d’avoir un gym qui va desservir les propriétaires de condos, puis le public , ajoute M. Budker.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Selon la mairesse, Micheline Barriault, la municipalité construira une nouvelle rue pour accéder au nouveau développement et s'assurera d'y installer l'aqueduc et les égouts. Mais ça va être remboursé par le promoteur, donc c’est sans coût pour les citoyens de Sainte-Luce , mentionne-t-elle.

Quand il y a de nouvelles familles qui viennent s’installer, ça consolide nos services de proximité. Ça va être quelque chose de très positif pour le développement de notre municipalité.

La prévente des condominiums devrait débuter à la fin octobre ou au début novembre.

Publicité

Développer le secteur Luceville

Le conseil municipal ne compte pas s’arrêter là et a d’autres projets de développement dans ses cartons. La municipalité a récemment fait l’acquisition d’un vaste terrain à proximité de la fraisière. Il y a une possibilité de 32 terrains pour de la construction résidentielle , affirme Mme Barriault.

La mairesse rappelle au passage que le Manoir Saint-Laurent sera converti en logements et qu’un autre édifice sera érigé sur ce terrain, ce qui ajoutera 16 appartements supplémentaires.