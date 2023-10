La distraction au volant a été liée à 10 500 collisions ayant causé des dommages corporels au Québec en 2022. Elle représente 50 % des accidents qui causent des blessures graves, des blessures légères et des décès. En Estrie, elle est derrière 600 collisions.

Le directeur de la sécurité des réseaux de transport à la Sûreté du Québec, Francis Bernardin, précise que 38 % de ces collisions sont liées à l’utilisation du cellulaire au volant. L’environnement dans le véhicule est par ailleurs responsable de 30 % des collisions.

La distraction au volant représente un enjeu majeur en matière de sécurité routière. Du 6 au 12 octobre prochain, l'Opération nationale concertée (ONC) distraction sera déployée sous la thématique Toute votre attention sur la route , explique le président de l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), Pierre Brochet.

L’objectif est d’intensifier les interventions et les activités de sensibilisation des divers services de police du Québec pour prévenir les collisions liées à la distraction au volant.

Le tournage d’une courte capsule a aussi été réalisé à Granby. La vidéo a été tournée à des fins d’éducation, de prévention et de sensibilisation , précise le directeur du Service de police de la ville de Granby, Bruno Grondin.

Rappelons que les distractions ne se limitent pas à l’utilisation du cellulaire au volant. Elles englobent tout ce qui peut détourner l’attention du conducteur. Le port d’écouteurs, un objet ou un animal qui gêne la conduite sont aussi des exemples de distractions.

La distraction au volant a été la cause de 114 morts, 411 blessés et 10 450 blessés légers. Ce n’est pas rien. Ce sont des chiffres extrêmement préoccupants.

Pierre Brochet calcule que ce nombre représente 28 accidents par jour dans la dernière année. C’est majeur. Ça a des conséquences graves pour les citoyens. On en connaît tous dans nos familles, des gens qui ont perdu la vie, et on oublie souvent de parler des blessés graves, qui demeurent handicapés ou qui perdent des membres.

Publicité

Un cri du cœur

Catherine St-Jean est agente à la prévention au Service de police de Granby. Elle a livré un témoignage dans une capsule vidéo, se rappelant la fois où elle est arrivée sur les lieux d’une collision dans laquelle une mère de famille avait perdu la vie.

En faisant l'enquête pour l’accident, j’ai trouvé des carnets de santé d’enfants et ça m’a figée, confie Catherine St-Jean. Les distractions au volant causent beaucoup d’accidents. Elles en causent trop. Personne ne devrait avoir à perdre un proche en raison d’une distraction.

D'après les informations d'Arianne Béland