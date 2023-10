Des banques alimentaires peinent à lever des fonds à l’approche de l’Action de grâce

L’inflation fait mal à certaines banques alimentaires de la province qui peinent à amasser des dons alors que la demande explose. À l’approche de l’Action de grâce, elles appellent à la générosité des Ontariens.

Pour leur campagne annuelle de l’Action de grâce, la Ville de Mississauga et Food Banks Mississauga souhaitent amasser un million de dollars d’ici le 16 octobre. À 10 jours de la date butoir, elles n’ont cependant atteint que 40 % de leur objectif.

Présentement pour nous, c'est plus difficile d'amasser des fonds. Avec l'inflation, le coût de la vie, le manque de logements abordables, le coût du panier d'épicerie, les gens vivent beaucoup de difficultés et de stress , explique la directrice du développement pour Food Banks Mississauga, Kimberley Souliere.

Cinq pour cent de la population de Mississauga a recours aux banques alimentaires, selon elle, ce qui équivaut à une augmentation de 82 % en quatre ans.

Publicité

Notre objectif représente le besoin de la communauté , dit Mme Souliere.

L’insécurité alimentaire continue également de croître à Toronto, selon la Daily Bread Food Bank. L’organisme qui gère un réseau de 128 banques alimentaires à travers le Grand Toronto indique recevoir un nombre record de clients chaque mois. En août, 270 000 personnes ont eu recours aux banques alimentaires de l’organisme, ce qui représente une augmentation de 51 % par rapport à la même période l’année dernière.

Elle ajoute que plus de 12 500 nouveaux clients ont recours aux services alimentaires d’urgence chaque mois.

Un problème structurel

Le problème n’est pas le manque de nourriture. Notre pays nourrit le monde. Nous produisons plus que nous consommons [...] Le problème est le manque d’accès aux nécessités, comme le logement, les soins de santé, les soins dentaires, les services de garde pour enfants, et les salaires , explique le professeur de sociologie à l’Université métropolitaine de Toronto et le directeur du Centre de recherche pour la sécurité alimentaire, Mustafa Koç.

Publicité

Selon lui, les banques alimentaires ne peuvent pas régler le problème de l’insécurité alimentaire.

Il rappelle que la première banque alimentaire du Canada a été créée à Edmonton en 1981 et ne devait être ouverte que de manière temporaire.

Nous sommes maintenant en 2023! , s’exclame-t-il.

La présidente-directrice générale du centre d'aide à l'emploi de Windsor et présidente de l’Association des banques alimentaires de Windsor-Essex, June Muir, abonde dans le même sens.

Selon elle, le problème est le résultat du manque d’accès aux logements abordables et à des emplois qui paient suffisamment .

La demande pour les banques alimentaires dans sa région a elle aussi explosé au cours des dernières années.

L’Association des banques alimentaires de Windsor-Essex regroupe 15 banques alimentaires. En 2018, elle servait 300 clients par semaine. Aujourd’hui, elle en accueille 1500.

Inversement, les dons, eux, ont grandement diminué.

À l’approche de l’Action de grâce, l’organisme appelle donc les gens à faire preuve de générosité et les invite à déguster un plat de pâtes pour dîner au Cirociaro Club de Windsor le 17 octobre. Les recettes de l’événement, dont les billets sont vendus au prix de 15 $, permettront à l’organisme de poursuivre sa lutte contre l’insécurité alimentaire.