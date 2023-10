Le Rendez-vous des Grandes Gueules bat son plein

Dans le cadre du 27e Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles, « des conteurs et des menteurs » de la francophonie offrent leurs récits à la Forge à Bérubé, dans les écoles, mais également dans 14 municipalités de la région.

L’organisation s’est donné le défi de mettre davantage en valeur des artistes de la Francophonie canadienne.

Des artistes de l'Ontario, de Terre-Neuve, de l'Acadie, bien sûr, de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, donc des voix qu'on entend peut-être un peu moins souvent au Québec , affirme Gabrielle Ayotte Garneau, directrice générale du Rendez-vous des Grandes Gueules.

Gabrielle Ayotte Garneau, directrice générale du Rendez-vous des Grandes Gueules et des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. (Photo d'archives)

La programmation de cette année se déroule sur trois volets : la Forge à Bérubé, Le Rendez-vous s’épivarde et le conte pour les écoles. La Forge à Bérubé demeure le cœur du festival. Le Rendez-vous s’épivarde offre des événements dans 16 lieux différents dans 14 municipalités, dont Saint-Léandre, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Jean-Port-Joli.

Les gens des communautés sont contents de recevoir les artistes et c'est devenu un enjeu dans le maintien et le développement du festival. Parce que rassembler tout le monde à la Forge à Bérubé, ça devenait un peu compliqué

Elle estime que c’est devenu la marque de commerce du festival d’aller un peu partout sur le territoire, plutôt que de seulement cibler les citoyens de Trois-Pistoles. Ça contribue à faire connaître le festival, mais aussi, à ce que les gens découvrent les arts de la parole.

Le volet des contes dans les écoles est moins connu du public, mais tout aussi important pour les organisateurs du rendez-vous.

Les spectacles sont adaptés pour les jeunes des écoles primaires et secondaires de la région. Certains artistes se déplacent dans les écoles, et certaines écoles se déplacent pour vivre l’expérience des spectacles de contes à la Forge à Bérubé.

C'est vraiment de beaux moments de rencontre où les artistes prennent le temps d’échanger avec les jeunes. Et qui sait, peut-être, il se trouve là-dedans de futurs menteurs et conteurs , souligne la directrice générale.

La Forge à Bérubé reste au cœur du rendez-vous. (Photo d'archives)

Le traditionnel concours national de la plus grande menterie reste un des événements les plus populaires du festival. Elle aura lieu cette année dans la cour du Caveau des Trois-Pistoles, à l’occasion du marché public des Basques.

La programmation de cette année est très riche et diversifiée. La directrice générale recommande particulièrement les spectacles solos. Dans les spectacles cabaret, c'est super, on voit des dix minutes de chaque artiste, mais dans un spectacle solo, on a une heure quinze pour vraiment s'imprégner d'une histoire, s'abandonner , explique-t-elle. Elle ajoute que cela donne des rencontres magiques.

La programmation du Rendez-vous des Grandes Gueules se tient jusqu'au 8 octobre.

