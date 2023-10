Itinérance et toxicomanie à Timmins : la Ville à la recherche de solutions

La maire de Timmins entame cette semaine une série de rencontres citoyennes, dans laquelle elle souhaite entre autres voir les résidents proposer des pistes de solutions aux importants défis d’itinérance et de toxicomanie auxquelles la ville est confrontée.

C’est une main tendue qui permettra, espère Michelle Boileau, de réduire les tensions que suscitent ces dossiers au sein de la population.

La démarche fait suite à la création récente, par la Ville, de groupes de travail sur les enjeux sociaux.

On invite les gens qui envoient des courriels, qui offrent de l’appui, qui veulent faire partie de la solution, on les invite [...] pour avoir de vraies discussions, parler des solutions tangibles pour la communauté, de tout mettre sur la table , explique Michelle Boileau.

Les groupes de travail ont d’ailleurs déjà permis d’identifier certaines idées de création de logements abordables que la Ville est en train d’évaluer en ce moment, ajoute la maire.

À Timmins, le logement est d’ailleurs identifié par plusieurs intervenants comme étant primordial dans la stratégie de lutte contre la toxicomanie, comme le rappelle l’urgentologue Julie Samson, de l’Hôpital de Timmins et du district.

On a beaucoup de patients qui viennent au centre de consommation supervisée, qui viennent à notre programme de traitement à l’hôpital, on les traite pour leurs substances, leur sevrage, ils vont bien, ils sont sur des médicaments pour éviter une rechute, mais ils n’ont pas de logement , précise la médecin.

La Ville de Timmins pose certains gestes en ce sens.

La semaine dernière, elle a cédé un terrain de trois hectares à l’Ontario Aboriginal Housing Services.

L’organisme, qui dessert les Autochtones, a jusqu’en juillet 2026 pour entamer la construction de 124 unités de logement abordable, à défaut de quoi la Ville reprendra possession du terrain.

Les Autochtones sont par ailleurs surreprésentés parmi les itinérants à Timmins.

Le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane (CASSDC), dont fait partie Timmins, vient lui aussi de voir son financement de lutte contre l’itinérance triplé par le gouvernement provincial.

La somme annuelle d’environ 6 millions de dollars lui permettra notamment d’offrir plus de logements de transition entre les refuges et un logement permanent.

C’est plus facile de mettre en place des stratégies lorsqu’on a du financement pour le faire plutôt que de devoir combiner de petites sommes d’argent de la province à des stratégies de financement corporatif , note le directeur administratif du CASSDC, Brian Marks.

Brian Marks estime que le coût de la vie qui continue de grimper et les taux d’intérêt élevés pousseront davantage de personnes vers la précarité et freineront la construction de nouveaux logements.

Mais ce n’est toujours pas assez , poursuit-il.

La Ville dit être à la recherche d'autres stratégies pour encourager le développement immobilier dans la région.

Nous devons penser à peut-être développer des communautés de minimaisons, réfléchir à l’amélioration des suppléments au loyer , signale Jason Sereda, travailleur de rue et enseignant.

Mais pour éviter d’être réactionnaire , ce serait préférable d’avoir du soutien de la province et du gouvernement fédéral pour mettre en place des programmes en amont et éviter que les gens ne deviennent sans-abri , affirme Brian Marks.

Mardi, la Ville de Timmins a annoncé l’octroi d’un financement de 430 000 $, provenant en partie d’Ottawa, à sept initiatives locales visant à lutter contre la violence chez les jeunes.

L’intervenant auprès des toxicomanes Yves Duguay estime que la ville de Timmins accuse un manque d’infrastructures de soins à long terme pour les personnes qui tentent de se défaire de leurs dépendances aux drogues.

Le centre de sevrage résidentiel de Timmins accueille des patients pour une durée maximale de 28 jours.

Malgré les lacunes qu'observe la maire Michelle Boileau en matière de soins de santé, la capacité des municipalités est souvent limitée, regrette-t-elle.

Ce n’est pas évident parce qu’on n’est pas fournisseur de services de santé. En tant que Ville, on peut juste encourager, faciliter la coordination des services, la collaboration entre les fournisseurs , avance la maire Boileau.

On est un peu là, les mains levées, de faire ce qu’on peut, de mettre des initiatives en place, mais on se sent souvent comme si on est en train de mettre des pansements sur des problèmes qui sont plus gros que ce que nous sommes en mesure de régler nous-mêmes comme Ville.