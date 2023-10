Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) voudrait fermer son campus de la promenade Youghall et bâtir un nouvel édifice près de la rue du Collège à Bathurst, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Le bâtiment qui abrite le grand campus des métiers de technologie date des années 1960 .

On y forme des gens au soudage avec toutes sortes de problèmes de ventilation. Chaque année, on est obligé de le fermer quelques jours quand il y a un problème électrique ou d'eau , explique Pierre Zundel, président du CCNB , en entrevue à La Matinale.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Zundel, président-directeur général du CCNB (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le CCNB envisage, par ailleurs, de rénover ses installations de la rue du Collège.

On conserve un édifice patrimonial, on le rénove et on ajoute quelque chose de moderne qui nous permet une toute différence pédagogie et intégration d'innovation , ajoute Pierre Zundel.

Si le projet est accepté par la province, les travaux devraient durer quatre ans pour un coût total estimé autour de 150 millions $.

Publicité

Plus on retarde, plus ça va coûter cher à cause de l'inflation. Même si on n’investit pas dans les projets majeurs de rénovation, il y a près 75 millions $ de réparation pour ramener les bâtiments au code et les rendre sécuritaires , précise Pierre Zundel.

L’édifice centenaire de la rue du Collège et celui de la promenade Youghall auraient fait leur temps et ne sont plus en très bon état, selon lui.

Avec les informations de La Matinale