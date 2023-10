Une étape de plus pour le projet d’agrandissement de RSI Environnement

Le projet d’optimisation de plus de 20 millions de dollars de l’entreprise RSI Environnement de Saint-Ambroise franchit une étape de plus. Une période d’information publique du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) se déroule jusqu’au 27 octobre.

Cette étape permet à la population de découvrir le projet et, dans certains cas, de demander un examen public de celui-ci.

Les travaux d’agrandissement permettront d’ajouter un deuxième procédé thermique de traitement de sols en plus d’élargir le nombre de matières contaminées traitées.

Le directeur des ventes, Luc Gaza, explique que les gaz réfrigérants ne sont pas détruits au Canada, mais plutôt envoyés aux États-Unis. Ainsi, la bonification des installations permettrait à RSI Environnement pourrait devenir la solution canadienne pour le traitement de cette substance.

L'objectif, c'est vraiment d'aller valoriser plus de matières que ce qu'on valorise en ce moment, de détourner des matières de l'enfouissement. Donc en en première étape, c'est ça, c'est l'élargissement des permis. D'un deuxième côté, c'est l'ajout d'un deuxième procédé qui lui va être vraiment designer pour la valorisation énergétique et la récupération de ces matières-là , explique M. Caza.

Les démarches permettront à l'entreprise qui décontamine des matières provenant du Canada et même des États-Unis d'être plus compétitive.

Luc Caza, directeur des ventes chez RSI Environnement.

Six à dix nouveaux emplois découleront de cette amélioration, en plus de consolider la soixantaine d’emplois existants.

Le projet de plus de 20 millions de dollars de RSI Environnement est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Le projet de RSI Environnement est assujetti à l’article 36 de l’annexe, soit Traitement et incinération de matières dangereuses résiduelles , précise le conseiller en communication au BAPE , Alexandre Tanguay.

La nouvelle construction sera faite sur un terrain adjacent aux installations existantes de RSI Environnement.

Amorcée il y a quelques jours, la période d’information publique se poursuit jusqu’au 27 octobre. L'organisme gouvernemental a mis en place un centre de consultation à l’hôtel de ville de Saint-Ambroise. Les personnes intéressées par le projet d’optimisation de RSI Environnement peuvent également visiter le site Internet du BAPE ainsi que celui du registre des évaluations environnementales.

Cette étape permet d’obtenir de l’information à propos du projet de la PME de Saint-Ambroise en plus de demander un examen public le cas échéant.

Aussi, une séance publique d’information est prévue le 18 octobre à 19 h 30 au Complexe socio-culturel de Saint-Ambroise. Une diffusion sera faite en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE .

Rôle du BAPE

Le BAPE explique que toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut demander un examen public du projet. La demande doit contenir les motifs justifiant la tenue d’une telle opération et l'intérêt par rapport au milieu touché par le projet.

Alexandre Tanguay souligne qu’ une seule demande jugée recevable peut amener le ministre à confier un mandat d’examen public au BAPE .

L'absence de demande d'examen public rimera avec la fin du rôle de l'organisme gouvernemental impartial. En cas contraire, le ministre responsable de l'Environnement peut opter pour une audience publique, une consultation ciblée ou de la médiation. Un rapport sera ensuite remis au ministre et c'est le conseil des ministres qui prendra une décision finale quant au projet.

Le directeur des ventes Luc Caza a bon espoir d'éviter une audience publique du BAPE .