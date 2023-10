Technologies propres : une gestion de fonds fédéraux qualifiée d’« irresponsable »

Les partis d’opposition demandent à Ottawa de changer les membres de la direction d’un fonds vert fédéral qui a été sévèrement critiqué dans un rapport sur sa gestion des fonds publics.

Selon un rapport rendu public mardi, Technologies du développement durable Canada (TDDC) n’a pas suivi ses règles internes en matière de conflits d’intérêts et de gestion financière dans ses accords de subventions avec diverses entreprises.

Il y a eu une façon tout à fait irresponsable de gérer les fonds publics, et on parle de dizaines de millions de dollars et ça, c'est inacceptable , lance le député conservateur Gérard Deltell. C’est sûr que ça pose de très sérieuses questions sur la direction de cet organisme.

Ouvrir en mode plein écran Le député conservateur Gérard Deltell demande des changements à Technologies du développement durable Canada. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

TDDC offre des subventions aux petites et moyennes entreprises dans le domaine des technologies environnementales grâce à une entente d’une valeur d’un milliard de dollars sur cinq ans avec le gouvernement fédéral. Les sommes qui sont à dépenser par cette fondation augmentent chaque année pour atteindre 320 millions en 2025-2026.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, croit qu’une nouvelle approche est nécessaire au sein de la gestion de cette fondation créée par le gouvernement fédéral en 2001.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du NPD Jagmeet Singh au parlement à Ottawa (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Ce qui est arrivé démontre clairement qu’on doit réévaluer l’approche , affirme-t-il. S’il y a des problèmes [...] on doit les régler avant de continuer.

Publicité

Un rapport critique

TDDC avait été la cible d’une dénonciation l’an dernier par certains anciens employés qui remettaient en cause sa gestion du financement fédéral et des ressources humaines au sein de la fondation.

Après avoir demandé une enquête sur la situation à TDDC , le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a suspendu les activités de financement de la fondation.

Celui-ci a demandé à TDDC de mettre en œuvre un plan d’action développé par son ministère d’ici la fin de 2023, ajoutant qu’il étudie d’autres options pour renforcer la surveillance de la gouvernance de TDDC .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre fédéral de l'Innovation, François-Philippe Champagne, demande des changements d'ici la fin 2023. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le rapport soulève notamment des problèmes liés à la distribution de 38 millions de dollars en financement d’urgence en 2020 et 2021, durant la pandémie de COVID-19, à des entreprises qui avaient déjà reçu des subventions de TDDC .

Publicité

Selon le rapport, ces subventions ne semblent pas avoir été conformes avec les exigences de l'entente entre le gouvernement et la fondation, notant que les paiements n'étaient pas liés à des dépenses précises et n'avaient pas fait l'objet de suivis.

Le document soulève aussi de nombreux manquements à la politique de gestion des conflits d’intérêts au sein de TDDC , affirmant que celle-ci n’a pas été appliquée de manière cohérente .

Dans un cas, un conflit d'intérêts entre la présidente et un consultant a fait l'objet d'une déclaration antidatée à la suggestion des avocats de l'organisation, affirme le rapport.

Dans une autre section, le rapport dit que deux fonds créés par TDDC , d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, semblent contrevenir à l'entente entre la fondation et le gouvernement ou ne pas respecter ses objectifs.

Dans une réponse écrite, TDDC confirme qu’il suspend tout nouveau financement jusqu’à ce que des recommandations découlant du rapport soient mises en œuvre.