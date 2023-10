Un taux de croissance historique, mais sous la moyenne canadienne en Saskatchewan

Selon les dernières données communiquées par Statistique Canada, entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, la population de la Saskatchewan a augmenté de 2,6 %. Bien que l'agence fédérale qualifie cette croissance d'un « taux jamais observé », néanmoins la province se situe en dessous de la moyenne canadienne.

D'après l'analyste de Statistique Canada Julien Bérard-Chagnon, la population actuelle de la Saskatchewan s'élève à 1 209 107 personnes, soit une augmentation d'environ 30 000 personnes par rapport à l'année précédente.

Selon ses observations, plusieurs facteurs contribuent à expliquer l'augmentation de la population observé dans la province, ainsi qu'à l'échelle nationale.

La migration internationale est le principal moteur pour la croissance démographique , indique Julien Bérard-Chagnon lors d’une entrevue accordée à l’émission Point du jour, mercredi.

Essentiellement [ce sont] les immigrants permanents et les immigrants temporaires qui viennent s’établir au Canada. On note des niveaux records à ce sujet-là l’an dernier , ajoute-t-il.

D’après Julien Bérard-Chagnon, depuis plusieurs années, les immigrants choisissent de s'installer dans des villes autres que les grandes métropoles, telles que Montréal, Toronto ou Vancouver.

Cependant, il note également que la Saskatchewan perd d'année en année des locuteurs francophones. Par ailleurs, selon un rapport de Statistique Canada, la province a perdu plusieurs résidents ayant seulement le français comme première langue officielle entre 2016 et 2021.

Le lien entre l’immigration et la francophonie demeure assez complexe , dit-il. L’un des facteurs pour lesquels les gens changent de province est la conjoncture économique. Généralement, l’Alberta a une économie qui est un peu plus favorable que celle de l’ensemble du Canada.

La Saskatchewan perd aussi un certain nombre de personnes avec l’Ontario et avec la Colombie-Britannique qui sont deux des trois provinces les plus peuplées, où il y a aussi beaucoup d'occasions en termes d’éducation et en termes de marché de travail.