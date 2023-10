Du nouveau à la Coupe du Monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne

Nouveaux parcours, nouvelles dates, nouvelle organisation. Un vent de changement souffle sur la Coupe du Monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne. Qu’à cela ne tienne, ceux qui dévaleront les pentes de vendredi à dimanche assurent que le spectacle sera encore au rendez-vous.

Événement phare de Gestev depuis 1991, la célèbre compétition a changé de producteur au courant de la dernière année. Une nouvelle entité, Mouvement Production, a hérité de ce qu’on appelait auparavant le vélirium .

Il y avait vraiment un objectif au départ : redonner un aspect très vélo de montagne, très Côte-de-Beaupré, très accessible à l’événement , explique Ian Beaulieu, codirecteur de Mouvement Production.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite: Les membres de l'organisation Marie-France Couture, Ian Beaulieu, Maxime Cretin et Jacques Galarneau, et les athlètes Léandre Bouchard, Laurie Arseneault, Finn Iles, et Oisin O’Callaghan. Photo : Mouvement Production

Le tout n’a pas été de tout repos pour la nouvelle équipe en place. Surtout que l’Union Cycliste Internationale a décidé de modifier son calendrier et de confier au Mont-Sainte-Anne les finales du circuit de la Coupe du Monde.

À la veille des premiers coups de pédales à l’entraînement, mercredi, tout était toutefois en place pour trois jours de compétition de descente, cross-country et cross-country olympique. Une bonne nouvelle pour les athlètes québécois et canadiens pour qui la tenue d’une épreuve à la maison revêt une importance particulière.

Un rare avantage pour les Canadiens

On a souvent à aller en Europe pour compétitionner avec le décalage horaire et les journées de déplacement que ça implique. D’avoir une course en Amérique du Nord, ça permet de niveler les chances dans le peloton. Pour une fois, on a un petit peu l’avantage , relate Roxanne Vermette.

Ouvrir en mode plein écran Roxane Vermette dans les sentiers du Mont-Sainte-Anne, en 2018. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

À 23 ans, celle qui a grandi à quelques minutes de marche du Mont-Saint-Anne participera à l'épreuve de cross-country dans la catégorie Élite pour la première fois.

Cette année, j’embarque dans le vrai show. Je regarde ça depuis que je suis toute jeune, c’est un rêve qui se réalise , lance celle qui a participé aux compétitions junior et U23 du Vélirium par le passé.

De nouveaux parcours

Même les cyclistes habitués du Mont-Sainte-Anne auront toutefois des surprises cette année. Quelques sections du précédent parcours de cross-country demeurent, mais l’organisation a retracé la majeure partie.

Il y a eu de beaux changements avec des secteurs plus naturels et plus techniques dans la forêt , se réjouit le Saguenéen Léandre Bouchard.

Ouvrir en mode plein écran Le mythique parcours de descente a subi une cure de jeunesse. Photo : La Presse canadienne / Clément Allard

Même le mythique parcours de descente du Mont-Sainte-Anne a subi une cure de jeunesse et ce n’est pas le champion en titre, l’Albertain Finn Iles, qui va s’en plaindre.

Le parcours est incroyable cette année et il convient bien à mon style. Ils ont fait un travail remarquable pour corriger les sections qui étaient problématiques l’an dernier et améliorer celles qui étaient déjà bien.

O’Callaghan souhaite un déluge

Ne reste qu’à voir maintenant si les quelque 450 athlètes présents au Mont-Sainte-Anne en fin de semaine auront à pédaler sous la pluie. Des averses pourraient venir ajouter un niveau de difficulté aux épreuves de descentes de samedi, déjà particulièrement casse-cou.

N’allez toutefois pas croire que cela effraient ceux qui prendront le départ. Je suis toujours content quand je vois de la pluie annoncée. C’est comme à la maison , relate l’Irlandais Oisin O’Callaghan, vainqueur de la Coupe du Monde de Snowshoe, en Virginie-Occidentale, la fin de semaine dernière.

Espérons que ce soit le déluge samedi!

Avec les informations de Jean-Philippe Martin